Facebook зажадає документи від охочих опублікувати політичну рекламу

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Це відповідь на спроби «пов'язаних з російським урядом» тролів вплинути на президентські вибори в США

У користувачів соціальної мережі Facebook в США при публікації політичних оголошень будуть запитувати номера соціального страхування та документи, що засвідчують особу, повідомляє CNN.

Соціальна мережа тепер вимагає у всіх бажаючих опублікувати оголошення, пов'язані з політичними кампаніями, цивільними правами, імміграцією, зброєю, економікою та іншими питаннями, довести, що вони насправді знаходяться в США. Це відповідь на спроби «пов'язаних з російським урядом» тролів вплинути на президентські вибори в США в 2016 році, відзначає CNN.

Крім документів користувачам необхідно буде надати свою поштову адресу, на який соціальна мережа надішле спеціальний код для публікації реклами. Соціальна мережа фіксує, що в опублікованих оголошеннях будуть вказані джерела їх фінансування. Вся подібна реклама буде зберігатися в особливому архіві.

Напередодні засновник соцмережі Марк Цукерберг на слуханнях в Європарламенті заявив, що Facebook в результаті «російського втручання» в американські вибори «підвищила рівень захисту» в період виборів в європейських країнах. «Ми значно підвищили захист в періоди виборів, зокрема, у Франції, Німеччині, перед обличчям російського втручання після президентських виборів в США в 2016 році», - заявив Цукерберг. За його словами, під час президентської кампанії у Франції в 2017 році соцмережа виявила близько 30 тисяч фейковий акаунтів. Facebook також має намір найняти близько 20 тисяч осіб для роботи в сфері забезпечення безпеки особистих даних користувачів.

У минулому році компанія заявила, що пов'язані з Росією користувачі в ході передвиборної кампанії в США купили близько 3 тисяч політичних оголошень, націлених на американську аудиторію. У цій рекламі звучали, зокрема, заклики вийти на акції протесту проти іммігрантів і на мітинги в підтримку кандидата від республіканців Дональда Трампа.