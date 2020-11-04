«Феноменальний результат» Трамп заявив про свою перемогу на виборах

Президент Дональд Трамп впевнений, що Джо Байден вже не зможе наздогнати його

Під час виступу у Білому домі Трамп заявив, що його показники на виборах свідчать про перемогу і йому вдалося взяти «хиткі штати».

«Це феноменальний результат, це перемога. Ми виграли ті штати, в яких і не очікували перемоги...зокрема, перемогли в Джорджії, Північній Кароліні, Техасі, а також у Вісконсині, який не дуже нам і потрібний, адже ми взяли Техас», – заявив Трамп.

За словами президента, його суперник Джо Байдена вже не зможе наздогнати його.

LIVE: President Donald J Trump https://t.co/J7hhaUPUf0 — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 4, 2020





3 листопада у США розпочалися вибори президента, згідно с соцопитуваннями, демократ Байден має перевагу над Трампом у 10%.

Трамп перемагає в Техасі, Флориді та Огайо, Байден - в Аризоні, в хитких штатах результат ще встановлюється. У ключовому штаті Пенсильванія підрахунок може затягнутися до декількох днів, але за попередніми даними, там лідирує Трамп.

Байден наразі має 220 голосів виборників, чинний президент Дональд Трамп - 213 голосів виборників. Щоб виграти вибори кандидат повинен отримати просту більшість голосів виборників - 270.

Вибори президента у США не є прямими через наявність Колегії виборників та завжди проходять першого вівторка листопада. Ця процедура є незмінною з 18 століття та закріплена у Конституції. Президент обирається на посаду на чотири роки і може займати її лише два строки.



