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    «Феноменальний результат» Трамп заявив про свою перемогу на виборах

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    Дональд Трамп виступив перед прихильниками у Білому домі - «Феноменальний результат» Трамп заявив про свою перемогу на виборах
    Дональд Трамп виступив перед прихильниками у Білому домі
    Скріншот відео PBS NewsHour/Youtube

    Президент Дональд Трамп впевнений, що Джо Байден вже не зможе наздогнати його

    Під час виступу у Білому домі Трамп заявив, що його показники на виборах свідчать про перемогу і йому вдалося взяти «хиткі штати». 

    «Це феноменальний результат, це перемога. Ми виграли ті штати, в яких і не очікували перемоги...зокрема, перемогли в Джорджії, Північній Кароліні, Техасі, а також у Вісконсині, який не дуже нам і потрібний, адже ми взяли Техас», – заявив Трамп.  

    За словами президента, його суперник Джо Байдена вже не зможе наздогнати його. 


    3 листопада у США розпочалися вибори президента, згідно с соцопитуваннями, демократ Байден має перевагу над Трампом у 10%.

    Трамп перемагає в Техасі, Флориді та Огайо, Байден - в Аризоні, в хитких штатах результат ще встановлюється. У ключовому штаті Пенсильванія підрахунок може затягнутися до декількох днів, але за попередніми даними, там лідирує Трамп.

    Байден наразі має 220 голосів виборників, чинний президент Дональд Трамп - 213 голосів виборників. Щоб виграти вибори кандидат повинен отримати просту більшість голосів виборників - 270.

    Вибори президента у США не є прямими через наявність Колегії виборників та завжди проходять першого вівторка листопада. Ця процедура є незмінною з 18 століття та закріплена у Конституції. Президент обирається на посаду на чотири роки і може займати її лише два строки. 

     Читайте також: Трамп проти Байдена. Все, що потрібно знати про історію та процедуру президентських виборів у США


    США Джозеф Байден Дональд Трамп вибори у США
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