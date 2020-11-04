Байден звернувся до американців: пообіцяв перемогу, але...

Результати виборів можуть бути невідомі до ранку середи, 4 листопада, за місцевим часом, або навіть пізніше

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден виступив зі зверненням до виборців.

Про це повідомляє CNN.

«Ми знали, що це надовго (...) Ми на шляху до перемоги, але ще треба почекати», - заявив Байден.

За його словами, про перемогу належить оголосити не йому і не його супернику Трампу.

Він додав, що результати виборів можуть бути невідомі до ранку середи, 4 листопада, за місцевим часом, або навіть пізніше.

Згідно з першими підрахунками, Трамп лідирує в штатах Індіана і Нью-Гемпшир на виборах президента США.

Як повідомлялося, у день виборів президента США Білий дім обгородили додатковим парканом.

Нагадаємо, у вівторок, 3 листопада, американці останній день голосують за кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Джо Байдена.

Також у США сьогодні оберуть віцепрезидента країни, 35 сенаторів, 435 членів Палати представників, 13 губернаторів та місцеві органи влади.