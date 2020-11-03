У США офіційно стартували вибори президента країни, оглядачі вже назвали цьогорічне волевиявлення історичними. Коротко розповідаємо, як американці будуть обирати очільника держави та чи можливо оскаржити результати виборів

Колегія виборників

Вибори президента у США не є прямими через наявність Колегії виборників та завжди проходять першого вівторка листопада. Ця процедура є незмінною з 18 століття та закріплена у Конституції. Президент обирається на посаду на чотири роки і може займати її лише два строки.

Колегія виборників складається з делегатів від кожного штату, їх кількість залежить від чисельності населення конкретного штату. Загальна кількість виборників складає 538.

Фактично, американці голосують за виборника, а не за президента, який потім від імені жителів штату буде голосувати за кандидата. У США негласно діє правило «переможець отримує все», коли всі голоси виборників штату переходять до кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів населення (50% плюс один голос).

Перемогу на федеральному рівні здобуває той кандидат, який отримав голоси 270 членів Колегії, тому претенденту на Білий дім конче необхідно заручитися підтримкою густонаселених штатів.

Наприклад, Каліфорнія (55 виборників) частіше голосує за демократів, більш дрібні штати Середнього Заходу - за республіканців, є «хиткі штати», які можуть проголосувати як за демократа, так і за республіканця. Саме за ці штати найчастіше розгортається запекла боротьба між кандидатами.

В історії США чимало випадків, коли Колегія виборників оголошувала переможцем кандидата, який у загальнонаціональному масштабі отримував менше голосів, ніж його суперник. Зокрема, у 2016 році так переміг Дональд Трамп (у Клінтон було на три мільйони більше голосів виборців, але на 77 вибірників менше), а в 2000 році - Джордж Буш-молодший.

В історії США були виборники, які голосували проти волі більшості населення штату. Через це проти них заводили адміністративні справи та замінювали на більш надійних.

Ключові штати для перемоги кандидатів у 2020 році

Згідно з соцопитуваннями, загальнонаціональний рейтинг Джо Байдена рекордно високий за всю історію виборів у США. Цьому посприяли невдачі адміністрації Трампа у боротьбі з коронавірусом, провальні для республіканця дебати та низка скандалів, які супроводжували каденцію президента. За останніми опитуваннями, відрив Байдена складає до 10%. Однак, вищезгадана Колегія виборників не гарантує Байдену перемогу вже 4 листопада.

На думку експертів, у 2020 році ключовим штатом, який може вирішити долю виборів, буде Пенсильванія, а також Флорида, яка у 2000 році стала на заваді Альбертові Горові отримати перемогу над Джорджем Бушем-молодшим. Важливими для закріплення успіху цьогоріч також є Аризона, Айова, Північна Кароліна.

«Ключовим штатом, за яким треба слідкувати в ніч виборів, буде Пенсильванія...Серед інших важливих штатів буде Флорида. Якщо президент не виглядатиме там впевнено або навіть програє, тоді для нього складно уявити чисту стежку до перемоги», - цитує Голос Америки представницю республіканського штабу.

В штабі Байдена погоджуються, що ці два штати матимуть вирішальний вплив. Якщо Байден програє у Флориді, він не зможе 4 листопада заявити про свою повну перемогу і буде вимушений чекати результатів виборів у інших ключових штатах. Якщо Флориду отримає Трамп, то шанси чинного президента перемогти на виборах зростуть суттєво.

Підрахунок голосів та оголошення переможця

У переважній більшості випадків переможець виборів стає відомий вже у ніч виборів, однак цьогорічне масштабне голосування поштою може затримати підрахунок. Станом на 3 листопада близько 90 млн. виборців проголосували достроково.

Ситуація ускладнюється тим, що симпатики демократів переважно голосують поштою, а республіканці віддають перевагу голосуванню на дільниці. Отже, на початку підрахунку голосів може здаватись, що один з кандидатів здобуває перемогу - залежно від того, які бюлетені опрацюють швидше.

Чи можливе оскарження результату виборів?

У 2000 році доля виборів вирішувалася у Флориді, ЗМІ поспішили оголосити у цьому ключовому штаті переможцем демократа Ела Гора. Однак, остаточний підрахунок голосів показав мінімальну перевагу Буша-молодшого – всього декілька десятків голосів.

Через це демократ наполягав на перерахунку, але крапку у суперечці поставив Верховний суд, який оголосив переможцем у Флориді Буша-молодшого, який з виборниками від цього штату отримав більшість голосів у Колегії і став 43-м президентом США.

Як пише ВВС Україна, у 2020 році може повторитися подібний сценарій, коли ані Дональд Трамп, ані Джо Байден не визнають поразки.