Фестиваль у диктатора. Україну на «Слов’янському базарі» представить одна-єдина відома артистка

Таїсія Повалій на Слов'янському базарі два роки тому

Таїсія Повалій на Слов'янському базарі два роки тому

Став відомий фінальний список учасників фестивалю у Вітебську

Таїсія Повалій стала єдиною артисткою, яка виступить на «Слов’янському базарі» у Вітебську цього року. Про це йдеться на сайті фестивалю, де оприлюднено список артистів.

Згідно з даними організаторів, Народна артистка України, яка втекла до Москви у 2014 році, братиме участь у відкритті фестивалю 15 липня.

А в конкурсі молодих виконавців Україну представить співачка на ім’я Рената Штіфель, яка раніше засвітилася на дитячому конкурсі пісні «Євробачення» 2008 року, а «прорив» артистки забезпечила пісня «Я живу для тебе (Душа)» у 2012 році, яка досі лунає на радіостанціях.

Жодних інших артистів з України у заходах, які відбуватимуться кілька днів у Вітебську, не буде.

Як раніше повідомлялось, Білорусь спочатку анонсувала участь у «Слов’янському базарі» Ірини Білик, Олега Винника та Тіни Кароль, але ці артисти не дали згоди на свій виступ.

Зазначимо, що ведуча проросійського телеканалу «Перший незалежний» Діана Панченко похизувалась тим, що їде у Вітебськ вести разом із російськими та білоруськими артистами «Слов'янський базар».

Раніше стало відомо, що Таїсія Повалій відвідувала Україну. У своєму Instagram артистка поділилася новим фото і поскаржилася на спеку в Києві.

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