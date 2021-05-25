«У нас вкрали сім років життя». Одіозна Повалій хоче реваншу?

Співачка Таїсія Повалій у 2014 році фактично пішла з політики і поїхала виступати до Росії

Чоловік та продюсер співачки, яка після Євромайдану втекла до Росії, бідкається на життя і хоче у політику

Чоловік та продюсер співачки Таїсії Повалій Ігор Ліхута поскаржився, що у їхньої сім’ї «вкрали сім років спокійного, адекватного, нормального життя» та натякнув, що може піти в українську політику.

Про це Ліхута заявив в інтерв’ю телеканалу «Інтер».

Зазначимо, що навесні 2014 року сім’я опальної співачки та ексдепутатки Верховної Ради перебралася до Москви.

«Після 2014 року я дуже серйозно пішов у політику в плані інформаційного споживання. Я дивлюся не лише українські чи російській телеканали, я дивлюся різні…адже істина завжди посередині», – заявив Ліхута.

Він також відповів, що швидше піде в політику, ніж візьметься продюсувати когось окрім Повалій.

Нагадаємо, влітку 2019 року Повалій анонсувала свій сольний ювілейний концерт «Сьогодні і назавжди» в Національному палаці мистецтв «Україна», який планувався на 10 грудня.

Натомість генеральний директор Національного палацу мистецтв «Україна» Роман Недзельський заявив, що реклама та реалізація квитків на концерт співачки Таїсії Повалій є заздалегідь спланованою провокацією проти концертно-мистецької установи з метою її дискредитації.

Згодом директор палацу «Україна» заявив, що концерту Повалій у Києві не буде.

Як відомо, Повалій з початку Революції гідності 2014 року в Україні не виступала і концерти давала в Росії.

До слова, Повалій в Іnstagram агресивно відповіла на звинувачення в своїх виступах в Росії і в окупованому Криму.

Нагадаємо, що Таїсія Повалій 2012 року балотувалася до Верховної Ради другим номером Партії регіонів. Коли у лютому 2014 року в Україні сталася Революція гідності, Повалій їздила до Росії з концертами, виступала на концерті в Кремлі, а після на святкуванні днів Росії привітала кримчан на святкуванні дня незалежності РФ в Ялті.

У травні 2014 року Повалій вийшла зі складу фракції Партії регіонів, восени того ж року її повноваження народного депутата були припинені, співачка фактично пішла з політики і поїхала до Росії.

До слова, за ці сім років Повалій іноді брала участь у концертах на телеканалі «Інтер».