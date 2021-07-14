Фестиваль у диктатора. Лукашенко таки знайшов в Україні ведучу, яка готова вести «Слов’янський базар»

Панченко радіє, що відкриватиме улюблений фестиваль Лукашенка разом із російськими артистами

Ведуча проросійського телеканалу «Перший незалежний» Діана Панченко похизувалась тим, що їде у Вітебськ вести разом із російськими та білоруськими артистами «Слов'янський базар».

«Удостоєна честі відкривати фестиваль як ведуча разом із колегами з Росії та РБ. Впевнена, мистецтво і музика повинні залишатися поза політикою», – написала Панченко.

Телевізійниця заявила, що деякі її колеги і артисти відмовилися від поїздки.

«Хоча 30 років Україна брала участь у фестивалі, перемагала, блищала. Так, політична ситуація змінилася. Але люди залишилися колишніми. Саме до них ми і їдемо. До людей. Я не живу в Білорусі і вважаю, що не в праві давати оцінку подіям у цій країні. Але я впевнена – загострення відносин не принесе користі ні нам, ні білорусам», – зазначила ведуча.

«І так, не дивлячись ні на що, на сцену вийдуть українські конкурсанти. І українські артисти», – додала медійниця.

Міжнародний музичний фестиваль «Слов'янський базар» проводять із 1992 року. У 2021 році цей захід заплановано на період із 14-го до 19 липня. Конкурс відбувається під патронатом Олександра Лукашенка, який називає себе президентом Білорусі.

Після того, як «Слов'янський базар» опублікував програму, білоруси стали просити у соцмережах артистів не приїжджати на фестиваль у зв'язку з політичною кризою у країні. Як зазначає TUT.BY, у гала-концерті заходу було заявлено українських виконавців Олега Винника та Еліну Іващенко (переможниця фестивалю 2020 року), але їхні прізвища незабаром зникли з афіш.

Наприкінці березня від участі в заході відмовився український шоумен Тимур Мірошниченко, який понад 10 років був ведучим цього заходу від України. Його місце посів інший український ведучий Андрій Доманський, проте незабаром він теж повідомив, що не їде на фестиваль.



До слова, у травні Нацрада з питань телебачення та радіомовлення оштрафувала проросійські телеканали NewsOne, «Наш» та «112 Україна». У Нацраді заявили, що 114 тисяч гривень має заплатити до державного бюджету NewsОne через поширення в своєму ефірі мови ворожнечі відносно україномовного населення країни.

Раніше Верховний суд відхилив позов щодо блокування «каналів Медведчука».

Нагадаємо, у Раді обіцяють, що новий закон про медіа дозволить швидше відключати антиукраїнські канали.

До слова, за інформацією ЗМІ, новий закон про олігархів передбачає «медійне рейдерство».



