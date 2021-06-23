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    Повалій із Росії повернулася до Києва. Що розповіла співачка (фото)

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    Публікація Повалій майже за добу набрала понад 5000 лайків - Повалій із Росії повернулася до Києва. Що розповіла співачка (фото)
    Публікація Повалій майже за добу набрала понад 5000 лайків
    Фото з відкритих джерел

    У своєму Instagram артистка поділилася новим фото і поскаржилася на спеку в Києві

    Відома українська співачка Таїсія Повалій, яка нещодавно жила і будувала кар'єру в Росії, повернулася в Україну. У своєму Instagram артистка поділилася новим фото і поскаржилася на спеку в Києві.

    «У нас сьогодні +34!», – підписала світлину Повалій.

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    Повалій із Росії повернулася до Києва. Що розповіла співачка (фото)

    На новому фото артистка зображена на тлі троянд. Під публікацією Повалій, яка майже за добу набрала понад 5000 лайків, шанувальники співачки залишили безліч позитивних коментарів.

    Нагадаємо, що російські артисти продовжують спокійно гастролювати регіонами України, пропонуючи українцям «посередній» репертуар з країни-агресорки, на який, як не дивно, тут також є попит. Зокрема незабаром в Києві відбудеться концерт Олександра Ревви (сценічний псевдонім Артур Пірожков)

    Додамо, що народний артист Павло Зібров святкує день народження. Йому виповнилося 64 роки. З цієї нагоди співак опублікував фото, на якому він постав в ефектному образі.

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    Теги: Росія Україна артист Таїсія Повалій
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    Повалій із Росії повернулася до Києва. Що розповіла співачка (фото)