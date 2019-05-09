Епіфаній поспілкувався з Онуфрієм на церемонії вшанування загиблих у Другій світовій
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Церемонія відбулася на алеї Воїнської Слави
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній зустрівся з главою УПЦ Московського патріархату митрополитом Онуфрієм під час церемонії вшанування пам’яті загиблих у Другій Світовій війні.
Про це повідомляє прес-служба ПЦУ.
Церемонія відбулася на алеї Воїнської Слави, її учасники поклали квіти до могили Невідомого солдата.
У пам’ятній церемонії взяли участь президент України Петро Порошенко, прем’єр-міністр Володимир Гройсман, «інші офіційні особи, представники духовенства та громадськості».
На опублікованих фото можна побачити, що Епіфаній поспілкувався з предстоятелем УПЦ МП.
Раніше Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов провів зустріч з Блаженнішим Митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм.