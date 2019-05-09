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    Епіфаній поспілкувався з Онуфрієм на церемонії вшанування загиблих у Другій світовій

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    Предстоятель ПЦУ Епіфаній зустрівся з главою УПЦ МП Онуфрієм - Епіфаній поспілкувався з Онуфрієм на церемонії вшанування загиблих у Другій світовій
    Предстоятель ПЦУ Епіфаній зустрівся з главою УПЦ МП Онуфрієм
    Фото: ПЦУ

    Церемонія відбулася на алеї Воїнської Слави

    Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній зустрівся з главою УПЦ Московського патріархату митрополитом Онуфрієм під час церемонії вшанування пам’яті загиблих у Другій Світовій війні.

    Про це повідомляє прес-служба ПЦУ.

    Церемонія відбулася на алеї Воїнської Слави, її учасники поклали квіти до могили Невідомого солдата.

    У пам’ятній церемонії взяли участь президент України Петро Порошенко, прем’єр-міністр Володимир Гройсман, «інші офіційні особи, представники духовенства та громадськості».

    На опублікованих фото можна побачити, що Епіфаній поспілкувався з предстоятелем УПЦ МП.

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    Епіфаній поспілкувався з Онуфрієм на церемонії вшанування загиблих у Другій світовій
    Епіфаній поспілкувався з Онуфрієм на церемонії вшанування загиблих у Другій світовій
    Епіфаній поспілкувався з Онуфрієм на церемонії вшанування загиблих у Другій світовій
    Фото: ПЦУ

    Раніше Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов провів зустріч з Блаженнішим Митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм.

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