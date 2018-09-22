Філарет пояснив, чому Вселенський патріархат заговорив про анафему Мазепі



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Патріарх УПЦ КП Філарет

Вселенський патріархат заговорив про анафему Мазепі, тому що вона накладена на Мазепу суто з політичних мотивів, заявив Філарет

Патріарх УПЦ Київського патріархату Філарет вважає, що Вселенський патріархат заявив в інтерв'ю «Главкому» про невизнання анафеми українського гетьмана Івана Мазепи, оскільки вона була накладена з політичних мотивів.

Філарет сказав «Голосу Америки», що це саме стосується і анафеми на нього самого – в процесі надання Українській церкві автокефалії анафема буде визнана недійсною.

«Вселенський патріархат заговорив про анафему Мазепі, тому що вона накладена на Мазепу суто з політичних мотивів. Тому що він боровся за незалежну українську державу. Щоб він не боровся – на нього наклали анафему», - сказав Філарет.

За словами патріарха, для того, щоб зняти анафему на нього самого - Вселенський патріарх і синод Константинопольської церкви заявили про те, що не визнавали дійсною анафему на Івана Мазепу. «То була політична анафема, і це політична анафема», - говорить Філарет.

Патріарх розповідає, що Вселенський патріарх скликатиме собор для об'єднання трьох українських церков - Української Православної Церкви Київського Патріархату, Української Автокефальної Православної Церкви і частини Української Православної Церкви Московського Патріархату. Але цьому передуватиме два рішення - про недійсність анафеми проти патріарха Філарета та надання Томоса про автокефалію Української Православної Церкви.

«Накладена на мене в 1997 році […] анафема має політичне підґрунтя, а за політичні наміри анафема не накладається. Анафема накладається за єресь, за розкол, за відступлення від морального вчення християнського чи за грубе порушення канонів. А я нічого цього не робив. Тому претензій до мене з цього боку немає», - пояснив Філарет.

За його словами, рішення про недійсність анафеми повинні прийняти патріарх і синод Константинопольської церкви.

Раніше «Главком» повідомляв, що Вселенський патріархат не визнавав канонічною анафему, яка була накладена на українського гетьмана Івана Мазепу Російською православною церквою.