Філарет заявив, що Об'єднавчий собор у Софії не був українським



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Патріарх Філарет

Наразі, за словами Філарета, в нього немає жодних стосунків із Епіфанієм

Почесний Патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що Об'єднавчий собор у Софії не був українським, оскільки на ньому головував представник Вселенського патріарха.

Про це він заявив в інтерв'ю ТСН , що вийшло у неділю, 12 травня.

«А то собор був не наш. То був собор Константинопольського патріархату. Тому на цьому соборі не я головував як патріарх, а головував представник Вселенського патріарха, тому то не наш собор. То собор Константинопольської церкви», - вважає Філарет.

За його словами, він визнає предстоятеля Православної церкви.

«Але з цим предстоятелем раніше, ніж він став предстоятелем, було рішення архієрейського собору нашого, що він представляє українську церкву ззовні, а керую українською церквою я, як патріарх. Така була домовленість. На цьому наполягав і президент. Зараз не так», - констатував колишній патріарх УПЦ КП.

Наразі, за словами Філарета, в нього немає жодних стосунків із Епіфанієм, тому що «порушується те, до чого ми домовилися, що ухвалив Архієрейський собор».

«Пішли шляхом неправди«, - вважає він і додав, що Епіфаній «повинен співпрацювати» з Філаретом як патріархом. Проте глава ПЦУ нібито за 4-5 місяців жодного разу не провів спільної служби і не спілкується.

Нагадаємо, деякі засоби масової інформації заявляють, що патріарх Філарет хоче відновити та очолити УПЦ КП та відсторонити від влади Епіфанія.

Як повідомлялося, Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив процес перейменування Української православної церкви (УПЦ), яка зобов'язана перейменуватися на Російську православну церкву.