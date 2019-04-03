Філіппіни: митники знайшли у печиві 757 павуків



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Митники вилучили посилку з 757 живими тарантулами

Посилка з живими тарантулами прийшла з Польщі

На митному контролі на Філіппінах виявили 757 живих тарантулів. Про це повідомляється на офіційній сторінці відомства.

Тварин сховали у коробках з-під вівсяних пластівців і печива. Контрабанду затримали під час проходження митного контролю в аеропорту імені Ніно Акіно.

Посилка з живими тарантулами прийшла з Польщі. Її вартість оцінюють у 310 тисяч песо (близько 5,9 тисячі доларів). +

Чоловіка, який намагався провезти контрабанду, затримали. Йому висунуті звинувачення у порушенні митного закону і закону про захист дикої природи. Порушникові загрожує позбавлення волі на термін до шести років.

Раніше повідомлялося, що українець намагався перенести з Польщі викрадені двері і багажник авто.

Також у березні в Росії спалили 640 кг заморожених цвіркунів, яких везли з Білорусі до Москви.

На початку весни в аеропорту Маніли виявили понад 1500 живих черепах, обмотаних скотчем.