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    Філіппіни: митники знайшли у печиві 757 павуків

    • Розсилка
    <p>Митники вилучили посилку з 757 живими тарантулами</p> - Філіппіни: митники знайшли у печиві 757 павуків

    Митники вилучили посилку з 757 живими тарантулами

    Посилка з живими тарантулами прийшла з Польщі

    На митному контролі на Філіппінах виявили 757 живих тарантулів. Про це повідомляється на офіційній сторінці відомства. 

    Тварин сховали у коробках з-під вівсяних пластівців і печива. Контрабанду затримали під час проходження митного контролю в аеропорту імені Ніно Акіно. 

    Посилка з живими тарантулами прийшла з Польщі. Її вартість оцінюють у 310 тисяч песо (близько 5,9 тисячі доларів). +

    Чоловіка, який намагався провезти контрабанду, затримали. Йому висунуті звинувачення у порушенні митного закону і закону про захист дикої природи. Порушникові загрожує позбавлення волі на термін до шести років.

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    Філіппіни: митники знайшли у печиві 757 павуків
    Філіппіни: митники знайшли у печиві 757 павуків

    Раніше повідомлялося, що українець намагався перенести з Польщі викрадені двері і багажник авто.

    Також у березні в Росії спалили 640 кг заморожених цвіркунів, яких везли з Білорусі до Москви.

    На початку весни в аеропорту Маніли виявили понад 1500 живих черепах, обмотаних скотчем.

     

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