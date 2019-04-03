Українець намагався перенести з Польщі викрадені двері і багажник авто



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Фото: polradio.pl

Чоловік намагався перенести через кордон у Медиці частини від авто Mercedes, викраденого у Великій Британії

Українець намагався перенести через кордон у Медиці (Польща) в Україну двері та кришку багажника від автомобіля, який був викрадений у Великій Британії. Про це повідомляє «Польське радіо».

«35-річний громадянин України намагався перенести з Польщі в Україні двері та кришку багажника до авто преміум-класу Mercedes GLE 350. Під час контролю у прикордонному пункті пропуску в Медиці чоловік ствердив, що це металобрухт. Виявилося, що насправді це частини автомобіля, що вже рік розшукують у Європі і який був викрадений у Великій Британії», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що автомобільні частини, які українець хотів перенести пішки через прикордонний пункт пропуску, були у паперових коробках. Чоловік тягнув їх на товарному візку, а частину ніс у руках.

«Під час прикордонного контролю чоловік стверджував, що це дешевий металобрухт, придбаний на автошроті. Однак прикордонники не повірили його поясненнями, оскільки підозрювали, що транспортовані частини можуть мати злочинне походження. Виявилося, що слушно», - зазначила майор Ельжбєта Пікор.

Вона додала, що коли прикордонники з Медики спільно із митниками перевірили реєстраційну інформацію на автомобільні частини, виявилося, що вони походять з авто Mercedes, викраденого у Великій Британії.

«Цей транспортний засіб уже рік розшукували по всій Європі», - повідомила вона.

Фото: polradio.pl

Це був не перший випадок. Ще один випадок, коли інший громадянин України намагався перенести через пішохідний пункт пропуску півтонний двигун із викраденого авто. Чоловік хотів вивезти його також на товарному візку.

Ще одного українця, який хотів виїхати в Україну через пішохідний пункт пропуску на електричному велосипеді, теж затримано.

«Спочатку він стверджував, що позичив велосипед у знайомих, а коли виявилося, що двоколісний транспортний засію фігурує у базі як викрадений, він зізнався у злочині. Вартість викраденого велосипеда склала 8 тис. злотих (майже 2 тис. євро)», - розповіла майор Пікор.