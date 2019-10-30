Фінансовий комітет Ради буде погоджувати свої ініціативи з Гончаруком і бізнесом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Те, що приймалося до цих пір, на жаль, у багатьох випадках з нами взагалі ніяк не узгоджувалося», - заявив Гончарук Фото: РБК-Україна

За словами прем'єра, саме через неузгодженість з Кабміном був прийнятий закон про фіксовану частку в націнці на сигарети

Комітет з фінансової, податкової та бюджетної політики Верховної Ради надалі буде обговорювати всі свої ініціативи з Кабінетом міністрів.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Те, що приймалося до цих пір, на жаль, у багатьох випадках з нами взагалі ніяк не узгоджувалося. Тому зараз ми змінюємо цю практику і в майбутньому маємо намір більш щільно працювати з комітетом», - сказав Гончарук, якого цитує The Page.

За його словами, саме через неузгодженість з Кабміном був прийнятий закон про фіксовану частку в націнці на сигарети, через який тютюнова компанія Вritish American Tobacco заявила про намір згорнути виробництво сигарет в Україні.

«Ми проти цієї ініціативи, і закон з цією нормою працювати не буде», - пояснив Гончарук.

Він також сказав, що ініціатива про різке підвищення рентної плати на видобуток залізорудної сировини в нинішньому вигляді, швидше за все, не буде підтримана. «Ми обговоримо цю ініціативу з виробниками. Точно, що в такому вигляді, як зараз, її ніхто не буде вводити», - заявив прем'єр-міністр.

При цьому Гончарук підтримав прийняті ініціативи з посилення контролю за роботою фізичних осіб-підприємців. За його словами, це дозволить боротися з практикою ухилення від податків за участю ФОПів.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада прийняла закон №1049, в якому містилася норма про регулювання цін на сигарети. Мова йде про поправки, внесені до документа нардепом від «Слуги народу» Олександром Дубінським. Згідно з ними, тютюнові компанії-виробники повинні будуть продавати сигарети оптовим компаніям за ціною, що не перевищує 80% від максимальної роздрібної ціни.

British American Tobacco, Japan Tobacco International, Philip Morris та Imperial Tobacco заявили, що це зробить їх виробництво нерентабельним і пригрозили тим, що підуть з України.

Норма про різке підвищення рентної плати на залізорудну сировину міститься в законопроєкті №1210.