Гончарук розповів, як уряд покращуватиме якість інтернету



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Прем'єр вірить, що в українців буде якісний зв’язок у селах та на дорогах Фото: Facebook Олексія Гончарука

За словами Гончарука, 29 жовтня був підписаний Меморандум з чотирма найбільшими мобільними операторами України про перерозподіл частот

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що «кожен куточок України буде покрито мобільним зв’язком та мережею Інтернет».

«Сьогодні підписали Меморандум з чотирма найбільшими мобільними операторами України про перерозподіл частот. Оператори отримають конкурентні умови, за яких будуть змагатися між собою за кращу якість інтернету», - говориться 29 жовтня на сторінці Гончарука у Facebook.

«Як результат - у компаній будуть нові можливості для інвестицій та розширення набору послуг. А у українців - якісний зв’язок у селах та на дорогах. Уряд зі свого боку готовий надати максимальну підтримку в цьому процесі для мобільних операторів», - зазначив прем'єр.

Як відомо, у Маріуполі у вівторок, 29 жовтня, проходить перший інвестиційний форум RE:think. Invest in Ukraine з ініціативи президента України та за підтримки Кабінету міністрів.

На RE:think. Invest in Ukraine будуть присутні інвестори та представники із понад 45 країн світу, більше 100 СЕО, які безпосередньо приймають інвестиційні рішення, понад 70 компаній зі світовим ім’ям, що оперують сотнями мільярдів доларів, а також більше 20 офіційних делегацій на чолі з Міністрами та Послами з усіх куточків світу: Литви, Данії, Швеції, країн ЄС, Британії, Швейцарії, Японії, США та Канади.

На форум прибули прем'єр-міністр Олексій Гончарук та президент Володимир Зеленський.

До слова, на форумі у Маріуполі Фонд державного майна презентує перелік перших об’єктів для приватизації.