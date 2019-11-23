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    У світі

    Відомий українофоб звинуватив Софію Ротару у «фінансуванні терористів»

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    <p>Співачка Софія Ротару&nbsp;</p> - Відомий українофоб звинуватив Софію Ротару у «фінансуванні терористів»

    Співачка Софія Ротару 

    Ротару пожертвувала чималу частину своїх гонорарів «підконтрольним Києву збройним формуванням» - Вассерман

    Публіцист і телеведучий Анатолій Вассерман заявив, що співачка Софія Ротару збирається повернутися на російську сцену, щоб заробити грошей, частина яких піде на спонсорування «київських терористів».

    Таку думку він висловив у своїй колонці, опублікованій на сайті телеканалу РЕН ТВ, повідомляє Lenta.

    Як стверджує Вассерман, Ротару вже пожертвувала чималу частину своїх гонорарів «підконтрольним Києву збройним формуванням», які воюють на Донбасі. «Тепер приїде в Москву поповнити свій рахунок: в Україні заробітки акторів і співаків куди менше, ніж в Росії», – підкреслив він.

    Раніше глава соціального комітету Ради Федерації Валерій Рязанський закликав росіян не ходити на концерти Ротару. У свою чергу, продюсер Йосип Пригожин назвав співачку «заручницею політичних обставин», а її повернення пояснив тим, що вона не хоче «прощатися з активним життям».

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    17 листопада стало відомо, що Ротару приїде в Москву на зйомки музичної премії «Пісня року», а також виступить на фестивалі «Легенди ретро FM». Артистка розглядає і пропозиції виступити на новорічних корпоративах.

    Росія тероризм співачка
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