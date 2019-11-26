«Не спонсорувала АТО і не посилала варення»: директор Ротару виправдався перед росіянами



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У Софії Ротару заявили, що «всі висловлювання про те, що вона спонсорувала війну - абсолютна брехня»

Софія Ротару «абсолютно миролюбна людина, вона ніколи б не спонсорувала війну», заявив російським пропагандистам концертний директор співачки

Концертний директор української співачки Софії Ротару Сергій Лавров заявив, що артистка ніколи не спонсорувала АТО.

Він виступив в ефірі російської пропагандистської передачі «60 хвилин», де обговорювався скандал через майбутній виступ української артистки на «Пісні року 2019».

«Софія Ротару ніколи не спонсорувала АТО і не посилала банки з варенням. Те інтерв'ю сестри Ліди - повна підстава і брехня журналістів жовтої преси. Софія Михайлівна абсолютно миролюбна людина. Вона ніколи б не спонсорувала війну. У неї є, кого спонсорувати. У неї п'ять сестер і братів, у неї внуки, у неї діти. Тому всі висловлювання про те, що вона спонсорувала війну - абсолютна брехня», - заявив він.

Лавров також прокоментував відмову Ротару виступати на торішній «Пісні року». Він заявив, що співачка вирішила не брати участі в щорічному концерті зовсім не через свою громадянську позицію і любов до України, а через страх провокацій:

«І що стосується заробітків в Росії, теж хочу пояснити. В цьому році артистка приїжджає на «Пісню року», яка завжди була безкоштовною для всіх артистів. І Софія Михайлівна в тому числі безкоштовно працює на «Пісні року». У минулому році Порошенко намагався ввести воєнний стан в Україні, і він це зробив. Чоловіки від 18 до 60 років не могли виїжджати з України. І це сталося саме в той день, коли Софії Михайлівні потрібно було виїжджати на «Пісню року» в поїзді. І ми побоялися провокацій, тому що з поїзда могли зняти звукорежисерів, балет, чоловіка-адміністратора. І вона з причин мотивованим не змогла приїхати», - зазначив він.

Раніше глава соціального комітету Ради Федерації Валерій Рязанський закликав росіян не ходити на концерти Ротару. У свою чергу, продюсер Йосип Пригожин назвав співачку «заручницею політичних обставин», а її повернення пояснив тим, що вона не хоче «прощатися з активним життям».

Натомість Сергій Лавров заявив, що цькування співачки Софії Ротару через повернення в Росію пояснюється замовленням проти неї.

17 листопада стало відомо,що Ротару приїде в Москву на зйомки музичної премії «Пісня року», а також виступить на фестивалі «Легенди ретро FM». Артистка розглядає і пропозиції виступити на новорічних корпоративах.