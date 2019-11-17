Ротару повертається на роботу у Росію - ЗМІ



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Українська співачка Софія Ротару приїде на «Пісню року» в Москву, стверджують росЗМІ

Наприкінці 2018 року Софія Ротару скасувала всі корпоративи в Росії

Українська співачка Софія Ротару приїде в Москву на зйомки музичної премії «Пісня року», а також виступить на фестивалі «Легенди ретро FM».

Про це повідомляє російське видання «Комсомольская правда».

За даними росЗМІ, Ротару підтвердила організаторам свою участь в «Пісні року», запис якої пройде на «ВТБ Арені» 7 грудня.

Крім того, артистка начебто розглядає пропозиції про виступи на новорічних корпоративах в російській столиці. Стверджується, що гонорар Ротару за один концерт становить від 50 до 60 тисяч доларів.

«Зараз вона вивчає відразу кілька пропозицій», – додає видання.

Як відомо, наприкінці 2018 року Софія Ротару відмовилася виступити на «Пісні року» через запровадження в Україні воєнного стану. Тоді ж вона скасувала всі корпоративи в Росії.

До слова, російська співачка Алла Пугачова заявила, що йде зі сцени мінімум на 10 років.