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    Культура

    Ротару повертається на роботу у Росію - ЗМІ

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    Українська співачка Софія Ротару приїде на &laquo;Пісню року&raquo; в Москву, стверджують росЗМІ - Ротару повертається на роботу у Росію - ЗМІ
    Українська співачка Софія Ротару приїде на «Пісню року» в Москву, стверджують росЗМІ

    Наприкінці 2018 року Софія Ротару скасувала всі корпоративи в Росії

    Українська співачка Софія Ротару приїде в Москву на зйомки музичної премії «Пісня року», а також виступить на фестивалі «Легенди ретро FM».

    Про це повідомляє російське видання «Комсомольская правда».

    За даними росЗМІ, Ротару підтвердила організаторам свою участь в «Пісні року», запис якої пройде на «ВТБ Арені» 7 грудня.

    Крім того, артистка начебто розглядає пропозиції про виступи на новорічних корпоративах в російській столиці. Стверджується, що гонорар Ротару за один концерт становить від 50 до 60 тисяч доларів.

    «Зараз вона вивчає відразу кілька пропозицій», – додає видання.

    Як відомо, наприкінці 2018 року Софія Ротару відмовилася виступити на «Пісні року» через запровадження в Україні воєнного стану. Тоді ж вона скасувала всі корпоративи в Росії.

    До слова, російська співачка Алла Пугачова заявила, що йде зі сцени мінімум на 10 років.

    Росія музика культура Україна співачка концерт
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