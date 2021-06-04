Фірма, пов'язана з сином Януковича, володіє частиною московського бізнес-центру – розслідування ЗМІ

Бізнес центр Atlantic побудований у 2014 році і розташований неподалік Київського вокзалу

Журналісти програми «Схеми» виявили компанію, пов'язану із сином експрезидента-втікача Віктора Януковича Олександром, яка є власником частини елітного бізнес-центру Atlantic у Москві та земельної ділянки під ним. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Власницею 14% частки земельної ділянки, на якій розташований Atlantic, та відповідної частки самого бізнес-центру, відповідно до російського реєстру нерухомості, є компанія «Прайд-М». ЇЇ керівник – Олександр Єрмольчук.

Як виявили журналісти, особа з таким самим іменем та прізвищем щонайменше у період 2012-2013 років очолювала два українські акціонерніх товариства – «Мако Холдінг» та «Маринсервіс». Згідно з українським реєстром юридичних осіб, бенефіціаром цих підприємств у цей же час був Олександр Янукович.

Також журналісти виявили ще один зв’язок між сином експрезидента Януковича та згаданою московською нерухомістю. За адресою бізнес-центру Atlantic також прописана інша фірма, «Восточный альянс», якою володіє Едуард Слинько. Журналісти встановили, що особа з таким іменем та прізвищем раніше обіймала керівну посаду в українській корпорації «Менеджмент ассетс компані». Бенефіціаром цієї української корпорації через «Мако Холдінг» також був Олександр Янукович.

Бізнес-центр Atlantic побудований у 2014 році і розташований неподалік Київського вокзалу. Від будівлі до Кремля, йдеться у розслідуванні, 15 хвилин автомобілем. Орендна ставка на рік у цьому бізнес-центрі, за даними російських профільних сайтів з оренди нерухомості, становить приблизно 600 доларів за квадратний метр.

Також у цьому бізнес-центрі орендують офіс структури російської компанії «Роснефть».

ЗМІ відправили запит до Олександра Януковича з проханням про коментар, але відповіді не отримали.

Раніше стало відомо про іншу російську нерухомість, пов’язану із Олександром Януковичем. У 2014 році після виїзду у Росію він заснував дві компанії – «Арсенал-Інвест» та «Арсенал Істейт». Як зазначено у російському реєстрі юридичних осіб, фірми надають послуги як холдингові компанії, а також у сфері нерухомості та консалтингу. Тоді ж російські ЗМІ повідомляли, що компанії Олександра Януковича займатимуться нерухомістю у комплексі споруд заводу «Арсенал» у Санкт-Петербурзі.

У квітні 2018 року Печерський районний суд Києва зняв арешт з рахунків компаній, пов'язаних з Олександром Януковичем, сином експрезидента-втікача України Віктора Януковича.

У квітні 2021 року Фонд гарантування вкладів ліквідував ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» як юридичну особу. Власником цього банку був Олександр Янукович.

До слова, напередодні суд дозволив розслідувати, як Янукович захопив владу в 2010 році.

Як раніше повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова, Україна готує повторне звернення до РФ через відмову видавати Януковича.

Нагадаємо, 25 березня Київський апеляційний суд залишив у силі рішення про заочний арешт Віктора Януковича у справі про захоплення державної влади. Таким чином, суд відхилив апеляцію адвокатів Януковича.

Апеляційний суд своїм рішенням залишив у силі рішення Печерського районного суду Києва від 4 травня 2020 року про заочний арешт Януковича у справі про зміни до Конституції з метою захоплення влади.

Нагадаємо, 4 травня 2020 року Печерський райсуд Києва заочно заарештував колишнього президента України Віктора Януковича строком на два місяці по новій справі про узурпацію влади.

Експрезидента Віктора Януковича звинувачують в узурпації влади шляхом тиску на Конституційний суд, який у 2010 році визнав неконституційною реформу Основного закону від 2004 року – вона обмежувала повноваження президента та робила Україну парламентсько-президентською республікою.

Окрім цього, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно. Водночас суд визнав колишнього президента не винним у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Захисники Віктора Януковича подали загалом не менш ніж п’ять апеляційних скарг на вирок Оболонського районного суду Києва. Потім вони подали ще кілька скарг на ухвали цього ж суду, який відхилив заяви захисників.

Янукович назвав вирок незаконним. Він заперечує свою провину в цих і в усіх інших інкримінованих йому злочинах. Вирок не набрав чинності, бо був оскаржений.

Віктор Янукович виїхав із України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі він переховується в Росії.