Парад перемог Януковича. Що стоїть за останніми рішеннями Антикорупційного суду

«Не можна розслідувати кримінальні справи по 20 років»

Вищий антикорупційний суд створювався в 2019 році за участю міжнародних експертів. Він презентувався суспільству ледь як не єдиний «здоровий орган» у хворому тілі української судової влади. Така собі протилежність відомих скандальними рішеннями Окружного адміністративного чи Печерського судів. Втім деякі останні вердикти Антикорупційного суду дуже здивували суспільство…

2 квітня Антикорупційний суд ухвалив зняття арешту з рахунків сина президента-втікача Олександра Януковича. Відповідний арешт був накладений ще в квітні 2014 року Печерським судом. Перед цим, наприкінці березня, ВАКС скасував арешт майна рідної сестри куховарки Януковича-старшого та його співмешканки Любові Полєжай. А ще раніше, в січні, відхилив подання прокуратури про заочний арешт Януковича-старшого у справі про незаконне присвоєння резиденції «Межигір’я». Тобто може скластися враження, що найпрозоріший та найчесніший суд в нашій державі діє на користь зрадників-втікачів з колишньої влади. Але тут треба зауважити, що деякі з цих осіб вже отримували позитивні для себе рішення європейських судів.

З чим пов'язаний такий парад виправдальних вироків для оточення експрезидента та які успіхи Антикорупційний суд продемонстрував з моменту свого створення, розповідає голова правління фундації Dejure юрист Михайло Жернаков. Він свого часу дуже опікувався створенням ВАКС і зараз дає оцінки першим результатам його роботи.

Михайло Жернаков перелічує успіхи Вищого антикорупційного суду

– Ви хочете мене спитати, чому перед Антикорупційним судом після цих рішень зараз не стоїть мітинг? – жартує Жернаков. – Зокрема, через те, що йому довіряють більше, хоча будь-який суд має бути під увагою, бо ніхто не від чого не застрахований. Хоча в саме цей суд жодного «зашквареного» судді не пройшло, це не означає, що завтра з цими суддями нічого не може такого статися. Тому треба уважно слідкувати, що вони ухвалюють.

Але через те, що ВАКС – нова інституція, до неї прозорі критерії відбору і те, що у інших справах цей суд показує набагато кращий результат, ніж будь-які суди, до рішення щодо Януковича більше довіри. Навіть якщо воно інтуїтивно нам не подобається. Також у ВАКС краща комунікація, ніж у інших: вони намагаються рішення у будь-якій справі прокоментувати і донести до громадян. І оскільки ці рішення законні і справедливі, це простіше зробити, ніж тому ж Окружному адміністративному суду Києва чи Вищий раді правосуддя. Це стосується і рішення, про яке ви згадуєте. Йому при всій його специфіці можуть довіряти тому, що довіряють самому суду.

Наскільки цей суд, на який покладалися такі надії, є ефективним, чи він ще, умовно кажучи, не «розкочегарився»? Наприклад, голова НАЗК Олександр Новіков в інтерв’ю «Главкому» розповідав, що суспільство відчує ефект від діяльності антикорупційних органів якраз після того, як кілька років пропрацює Вищий антикорупційний суд.

Як на мене, він є суперефективним, бо багато справ, що роками тягнулися попередніми судами по три-чотири роки, були розглянуті Антикорсудом за кілька місяців. Окрім цього, зріс рівень застав, які вони призначають, – тому ж затриманому брату Павла Вовка було присуджено 35 млн застави. При цьому раніше, якщо ти вкрав 50 млн, суди давали рівень застави в три копійки.

Навіть сторона захисту визнає, що в цьому суді нормально працювати, якщо ти виступаєш по суті, а не намагаєшся займатися «процесуальним бандитизмом». Можна нормально викласти свої аргументи і так далі. Друге – вироки ухвалюються набагато швидше, ніж у місцевих судах. Третє – чи не вперше в історії топ-посадовці отримують реальні строки ув’язнення.

Якщо повернутися до вердиктів ВАКС щодо сім’ї Януковича, то багато з «втікачів», щодо яких Україною були запроваджені санкції, мають на руках позитивні рішення європейських судів. Чи це впливає на розгляд справ в українських судах?

Залежить від того, які це європейські суди. Причиною вироків на користь цих осіб, дійсно, можуть бути порушення, які зробила держава, або по цих справах було зібрано недостатньо доказів свого часу. Наприклад, справа щодо тих же конфіскованих $1,5 млрд Януковича, як розповідають, була просто зроблена «тяп-ляп». Не була зібрана нормальна доказова база, не було зроблено нормальної роботи нашими органами правопорядку та судами. Європейські суди в таких випадках виносять вердикт, що Україна свавільно ухвалила рішення без достатніх доказів чи без дотримання процедур. І тим самим порушила права цих осіб. Як би вони нам не подобались, вони також мають право на захист.

Антикорупційний суд також зазначив в своєму рішенні щодо зняття арешту з рахунків Януковича-молодшого, що враховується тривалість досудового розслідування кримінального провадження понад семи років. Це не є завершенням строків давності справи, але є аргументом для суду, що стільки справу тягнути просто не можна.

В ЄСПЛ, до речі, на це також звертають велику увагу: коли досудове розслідування триває багато років і людину таким чином тримають на гачку, вона має право на юридичне визначення. Не можна проти людини розслідувати кримінальні справи по 20 років. Або – туди, або – сюди. Нікому з нас не сподобається, якщо щодо нас будуть пів життя йти якісь розслідування.

Ви є давнім та активним критиком одіозного судді Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, діяльність якого також розглядає Антикорсуд. Нещодавно, як ми вже згадували, було затримано його брата Юрія Зонтова на отриманні хабаря в $100 тис. Антикорсуд призначив для нього величезну заставу – 35 млн грн. Як ви гадаєте, після цієї історії ниточки слідства дотягнуться нарешті до самого Вовка?

Це накопичується не просто як снігова куля, а як критична маса урану чи плутонію. Воно не може не вибухнути, і це вже, здається, починають розуміти і в Офісі президента. Так, Вовк та ОАСК можуть надавати певні послуги владі, але проблема в тому, що вони стали занадто токсичними. Чи не кожного тижня стається щось «дрібне» на кшталт скасування декомунізації чи заборони переходу армії на нову систему харчування – тобто абсолютно антиукраїнські рішення. А раз на пів року виникають величезні скандали з обшуками, «плівками», коли вся країна бачить, що це повністю корумпована установа. Президент при цьому мовчить і робить вигляд, що нічого не відбувається. Побачимо, що буде далі: генпрокурор швидко підписала підозри у порівнянні з тим, як розслідувалися ті ж «плівки Вовка».

Але тут справа стосується не самого Вовка і зараз це сімейство буде розповідати, що всі докази є неправильними… Проте ця справа давно вже є не тільки кримінальною, а має політичне забарвлення. Бо всі вже бачать, що це за суд, і якимось чином політично треба діяти. Рішення про ліквідацію ОАСК може ініціювати тільки президент та подати відповідний законопроєкт до Верховної Ради. Петиція на сайті президента вже давним-давно набрала необхідну кількість голосів і числиться як «підтримана». Але законопроєкту досі нема – нам розповідають, що тривають консультації. Офіс президента коментує, що завгодно, але не корупційні скандали.

По ОАСК є президентський законопроєкт, яким в нього хочуть забрати трішечки повноважень, нібито на виконання зобов’язань перед МВФ. Але ним забирається лише один відсоток повноважень і принципово не змінюється взагалі нічого.

Павло Вуєць, «Главком»