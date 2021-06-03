Суд дозволив розслідувати, як Янукович захопив владу в 2010 році

Віктор Янукович став президентом України у 2010 році, а взимку 2014 втік до РФ

Події, зазначені у новому провадженні щодо Януковича, відбувалися у вересні – жовтні 2010 року

Шевченківський районний суд Києва дозволив проведення спеціального досудового розслідування відносно колишнього президента України Віктора Януковича в кримінальному провадженні за фактом захоплення державної влади (ч. 1 ст. 109 КК України). Про це повідомили на сайті Офісу генерального прокурора України.

У рішенні суду зазначено, що у сторони звинувачення з'являється право провести досудове розслідування щодо підозрюваного в його від присутність (in absentia).

Події, зазначені в провадженні, відбувалися у вересні – жовтні 2010 року. За версією слідства, Янукович здійснював дії, спрямовані на незаконне збільшення обсягу своїх владних повноважень як президента України.

Як раніше повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова, Україна готує повторне звернення до РФ через відмову видавати Януковича.

Нагадаємо, 25 березня Київський апеляційний суд залишив у силі рішення про заочний арешт Віктора Януковича у справі про захоплення державної влади. Таким чином, суд відхилив апеляцію адвокатів Януковича.

Апеляційний суд своїм рішенням залишив у силі рішення Печерського районного суду Києва від 4 травня 2020 року про заочний арешт Януковича у справі про зміни до Конституції з метою захоплення влади.

Нагадаємо, 4 травня 2020 року Печерський райсуд Києва заочно заарештував колишнього президента України Віктора Януковича строком на два місяці по новій справі про узурпацію влади.

Експрезидента Віктора Януковича звинувачують в узурпації влади шляхом тиску на Конституційний суд, який у 2010 році визнав неконституційною реформу Основного закону від 2004 року – вона обмежувала повноваження президента та робила Україну парламентсько-президентською республікою.

Окрім цього, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно. Водночас суд визнав колишнього президента не винним у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Захисники Віктора Януковича подали загалом не менш ніж п’ять апеляційних скарг на вирок Оболонського районного суду Києва. Потім вони подали ще кілька скарг на ухвали цього ж суду, який відхилив заяви захисників.

Янукович назвав вирок незаконним. Він заперечує свою провину в цих і в усіх інших інкримінованих йому злочинах. Вирок не набрав чинності, бо був оскаржений.

Віктор Янукович виїхав із України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі він переховується в Росії.