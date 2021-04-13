Син Януковича може знімати гроші в українських банках. Антикорупційний суд дозволив

За останній тиждень це вже четверта ухвала антикорупційного суду на користь сина експрезидента-втікача

Старший син президента-втікача може безперешкодно зняти кошти, які було арештовано сім років тому

Вищий антикорупційний суд скасував арешт коштів та цінних паперів, які лежали на банківському рахунку у ПАТ «Промінвестбанк» і належить старшому сину президента-втікача Олександру Януковичу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 8 квітня.

Таким чином, скасовано ухвалу Печерського районного суду Києва від 1 квітня 2014 року, якою було накладено арешт на майно Януковича. Останнього слідство підозрювало в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Також Олександр Янукович досі перебуває у базі розшуку українських правоохоронців.

Однак Вищий антикорупційний суд дійшов висновків, що у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 6 березня 2014 року, в якому фігурував Олександр Янукович і на майно якого накладалися арешти, нині відсутні особи, які мають процесуальний статус підозрюваного.

Додамо, що це вже четверта ухвала антикорупційного суду за останній тиждень на користь сина експрезидента-втікача. 2 квітня суд скасував арешти грошей та цінних паперів на рахунках у ПАТ «Перший український міжнародний банк», ПАТ «Український бізнес банк» і ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку». Це майно є власністю Олександра Януковича.

Як повідомляв «Главком», наприкінці березня 2021 року Вищий антикорупційний суд скасував арешт майна рідної сестри куховарки колишнього президента Віктора Януковича та його співмешканки Любові Полєжай.

Йдеться про житловий будинок площею 416,9 кв. м і дві земельні ділянки площами 0,02 га і 0,14 га у селі Нові Петрівці під Києвом.