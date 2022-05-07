Флісовий світшот Зеленського продали на аукціоні за $110 тис.

Зеленський виступив із промовою перед торгами на зборі коштів у Британії

Борис Джонсон, який керував аукціоном, назвав українського президента одним із найнеймовірніших лідерів сучасності

Флісовий світшот президента України Володимира Зеленського продали на благодійному аукціоні Christie's у Лондоні. Про це повідомляє газета The Telegraph.

За інформацією видання, флісовий світшот кольору хакі пішов з молотка за 90 тисяч фунтів стерлінгів. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон перед початком торгів закликав учасників «витрачати по-великому» і заявив, що вартість лоту має значно перевищувати стартову – 50 тисяч фунтів стерлінгів.

Зеленський виступив перед учасниками аукціону по відеозв'язку та подякував Британії та Джонсону за підтримку. Усі кошти, отримані з продажу, будуть направлені на гуманітарну допомогу Україні.

Також на аукціоні були виставлені й інші лоти, у тому числі глечик з півнем, подарований Джонсону під час його прогулянки із Зеленським Києвом, та тур столицею з мером міста Володимиром Кличком.

Нагадаємо, 3 травня глава уряду Великої Британії Борис Джонсон виступив у Верховній Раді. Він заявив, що Україна переможе у війні проти Росії.