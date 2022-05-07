Стало відомо, як окупанти хочуть анексувати Херсонщину

Окупанти хочуть провести так званий референдум про приєднання до РФ

Перший заступник голови комітету Державної думи Російської Федерації з міжнародних справ Олексій Чепа заявив, що на Херсонщині має пройти так званий референдум про незалежність або приєднання до Росії, щоб жителі змогли вирішити подальшу долю регіону. Про це повідомляє Daily Storm.

За словами російського депутата, саме мешканці регіону мають ухвалити рішення про його долю, а не Держдума чи адміністрація області.

«У складі якої території жити, мають визначати лише громадяни Херсонської області», – наголосив Чепа.

Окупант зазначив, що так зване голосування, подібне до того, що проводилося 2014 року в окупованому Криму під дулами російських військових, стане найсправедливішим рішенням.

«Мені здається, всі інші призначення будуть по-іншому сприйматися і людьми, і громадськістю», – сказав Чепа.

Нагадаємо, на тимчасово захопленій території Херсонщини самопроголошеною окупаційною владою на 1 травня планувалося проведення так званого референдуму. Але його так і не було.

За даними розвідки міноборони Великої Британії, Росія прагне встановити тривалий контроль над Херсоном, щоб підтримувати звідти свої вторгнення та підвищити безпеку свого контролю над Кримом.