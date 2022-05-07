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    США виділяють Україні пакет допомоги на $150 млн

    США виділяють Україні пакет допомоги на $150 млн

    Вже найближчим часом в Україну відправлять 25 тисяч снарядів для 155-мм артилерійських систем, три протиартилерійських радари AN/TPQ-36

    США направляють в Україну новий пакет військової допомоги у розмірі 150 мільйонів доларів. До нього увійдуть артилерійські снаряди, радари для контрбатарейної боротьби та ін. Про це повідомляє сайт Міністерства оборони США.

    У Пентагоні повідомляють, що озброєння та обладнання з нового пакету допомоги повинні допомогти українській армії зупинити російські війська на сході України.

    Вже найближчим часом в Україну відправлять 25 тисяч снарядів для 155-мм артилерійських систем, три протиартилерійських радари AN/TPQ-36, електронне обладнання для придушення перешкод, а також запасні частини для вже наявної в ЗСУ техніки.

    Нагадаємо, 6 травня в Білому домі заявили, що Байден підпише закон про ленд-ліз для України 9 травня.

    Раніше Байден звернувся до Конгресу за дозволом на черговий транш воєнної допомоги Україні – це рекордні $33 млрд, 20 з яких піде саме на озброєння.

    Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня.

    Теги: росія окупанти США ЗСУ війна радари Україна озброєння окупація #stoprussia
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    США виділяють Україні пакет допомоги на $150 млн