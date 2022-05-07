США виділяють Україні пакет допомоги на $150 млн

Вже найближчим часом в Україну відправлять 25 тисяч снарядів для 155-мм артилерійських систем, три протиартилерійських радари AN/TPQ-36

США направляють в Україну новий пакет військової допомоги у розмірі 150 мільйонів доларів. До нього увійдуть артилерійські снаряди, радари для контрбатарейної боротьби та ін. Про це повідомляє сайт Міністерства оборони США.

У Пентагоні повідомляють, що озброєння та обладнання з нового пакету допомоги повинні допомогти українській армії зупинити російські війська на сході України.

Вже найближчим часом в Україну відправлять 25 тисяч снарядів для 155-мм артилерійських систем, три протиартилерійських радари AN/TPQ-36, електронне обладнання для придушення перешкод, а також запасні частини для вже наявної в ЗСУ техніки.

Нагадаємо, 6 травня в Білому домі заявили, що Байден підпише закон про ленд-ліз для України 9 травня.

Раніше Байден звернувся до Конгресу за дозволом на черговий транш воєнної допомоги Україні – це рекордні $33 млрд, 20 з яких піде саме на озброєння.

Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня.