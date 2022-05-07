Зеленський обговорив з країнами Балтії кроки для посилення тиску на РФ

Президент зазначив, що бесіда була «ґрунтовна і з користю для України»

Президент України Володимир Зеленський розповів про зустріч у Києві з міністрами закордонних справ Естонії, Латвії та Литви та переговори щодо посилення тиску на РФ через її триваючу військову агресію проти нашої країни.

«Провів у Києві зустріч з міністрами закордонних справ трьох балтійських держав. Вони послідовно підтримують нашу боротьбу проти російського вторгнення. Підтримують з першого дня»,– розповів Зеленський, висловивши державам-партнерам вдячність.

Президент зазначив, що бесіда була «ґрунтовна і з користю для України».

«Координуємо наші кроки для посилення тиску на Росію. І це особливо важливо зараз, коли в Європейському Союзі готують новий, вже шостий санкційний пакет проти Росії», – заявив він.