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    Зеленський обговорив з країнами Балтії кроки для посилення тиску на РФ

    Зеленський обговорив з країнами Балтії кроки для посилення тиску на РФ

    Президент зазначив, що бесіда була «ґрунтовна і з користю для України»

    Президент України Володимир Зеленський розповів про зустріч у Києві з міністрами закордонних справ Естонії, Латвії та Литви та переговори щодо посилення тиску на РФ через її триваючу військову агресію проти нашої країни.

    «Провів у Києві зустріч з міністрами закордонних справ трьох балтійських держав. Вони послідовно підтримують нашу боротьбу проти російського вторгнення. Підтримують з першого дня»,– розповів Зеленський, висловивши державам-партнерам вдячність.

    Президент зазначив, що бесіда була «ґрунтовна і з користю для України».

    «Координуємо наші кроки для посилення тиску на Росію. І це особливо важливо зараз, коли в Європейському Союзі готують новий, вже шостий санкційний пакет проти Росії», – заявив він.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський обговорив з країнами Балтії кроки для посилення тиску на РФ