Зеленський обговорив з країнами Балтії кроки для посилення тиску на РФ
Президент зазначив, що бесіда була «ґрунтовна і з користю для України»
«Провів у Києві зустріч з міністрами закордонних справ трьох балтійських держав. Вони послідовно підтримують нашу боротьбу проти російського вторгнення. Підтримують з першого дня»,– розповів Зеленський, висловивши державам-партнерам вдячність.
Президент зазначив, що бесіда була «ґрунтовна і з користю для України».
«Координуємо наші кроки для посилення тиску на Росію. І це особливо важливо зараз, коли в Європейському Союзі готують новий, вже шостий санкційний пакет проти Росії», – заявив він.