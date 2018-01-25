Форум у Давосі: глава МЗС Іспанії знепритомнів під час дебатів

Король Іспанії першим намагався надати допомогу міністру

Глава МЗС Іспанії Альфонсо Дастіс знепритомнів під час дебатів на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Про це повідомляє El Mundo. Інцидент стався у середу в другій половині дня під час дебатів на тему соціальної згуртованості. Дастіс разом з королем Іспанії Феліпе спостерігали за дискусією з залу – король сидів у перщому ряду,



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Глава МЗС Іспанії Альфонсо Дастіс

Король Іспанії першим намагався надати допомогу міністру

Глава МЗС Іспанії Альфонсо Дастіс знепритомнів під час дебатів на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Про це повідомляє El Mundo.

Інцидент стався у середу в другій половині дня під час дебатів на тему соціальної згуртованості. Дастіс разом з королем Іспанії Феліпе спостерігали за дискусією з залу – король сидів у перщому ряду, міністр – позаду нього.

Після того як Дастіс знепритомнів, король підвівся, щоб надати йому першу допомогу. 62-річному дипломату розстібнули сорочку, однак до тями він не приходив.

Модератор дискусії не впізнала іспанського міністра, однак викликала медиків і призупинила дискусію, учасниками якої були серед інших президент Колумбії і директор Світового банку.

Медики надали Дастісу допомогу і за деякий час йому стало краще, однак того дня він більше не супроводжував короля на деяких зустрічах.