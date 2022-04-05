Фото Зеленського, яке вразило світ

Світлина, зроблена під час відвідин президентом Володимиром Зеленський Бучі, розлетілася по соцмережах

Володимир Зеленський учора, 4 квітня, відвідав звільнену від рашистів Бучу. Саме там, у передмісті української столиці, були зафіксовані жахливі випадки терору російських військ проти цивільного населення, які все частіше називають геноцидом.

Емоційне фото Зеленського, зроблене під час відвідин сплюндрованого окупантами передмістя Києва, вразило суспільство. Його почали перепощувати відомі українці, зокрема, журналістка Яніна Соколова, яка прокоментувала світлину одним словом – «Біль».

Екс-нардеп Ігор Мосійчук порівняв бучанську фотографію президента із його довоєнними світлинами.

Журналістка Альона Яхно, нагадуючи помилки Зеленського у період між інавгурацією та початком війни, запевнила: «Я все пам'ятаю! Після війни будемо про це писати та говорити! А зараз я підтримуватиму українського президента. Яким би він не був!»

Очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін назвав цю світлину «сильним фото сильного президента».

Іноземні ЗМІ також розтиражували цю світлину, зроблену у звільненій від російських окупантів Бучі. Таким чином, фотографія отримала світову популярність.

Нагадаємо, учора, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський відвідав зруйновані російськими окупантами міста біля Києва, зокрема, Бучу, де були виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також він опублікував фото наслідків звірств рашистів.