Зеленський показав, що рашисти зробили із Бучею та Ірпенем (фото)

«Це – військовий злочин і це буде визнано світом, як геноцид»

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 квітня, особисто відвідав зруйновану російськими окупантами міста біля Києва, де були виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також він опублікував фото наслідків звірств рашистів.

«На власні очі побачив Бучу, Ірпінь, Стоянку після окупації. Зробимо все, щоб якнайшвидше повернути їх до життя», – написав Зеленський.

Зеленський зокрема відвідав звільнене від російських вбивць місто Буча на Київщині. Він зазначив, що те, що відбувається в Україні - це геноцид.

«Те, що ви бачите навколо. Те, що зробили з цим сучасним містечком – це характеристика російських військових, які до людей ставились гірше, ніж до тварин. Це – військовий злочин і це буде визнано світом, як геноцид. Ми знаємо тисячі людей, які вбиті та закатовані: з відрубаними кінцівками, зґвалтовані жінки та вбиті діти. Я думаю – це і є геноцид», − наголосив президент.

Нагадаємо, після звільнення від російських окупантів у місті Буча та інших населених пунктах Київщини знаходять братські могили, у яких російські вбивці ховали мирних людей, яких розстрілювали лише через те, що вони були українцями. Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила, що з Київщини уже вивезли 410 тіл українців, яких вбили окупанти.