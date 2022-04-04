Військові злочини в Бучі будуть визнані світом як геноцид – Зеленський

Зеленський: «Зґвалтовані жінки, вбиті діти. Думаю, що це і є геноцид»,

Президент України Володимир Зеленський відвідав сьогодні, 4 квітня, звільнене від рашистів місто Бучу на Київщині, де під час окупації російськими військами відбулися масові вбивства мирних жителів. Глава держави побував у центрі надання гуманітарної допомоги та поспілкувався з місцевими мешканцями, повідомляє Офіс президента.

Міський голова Бучі Анатолій Федорук розповів президентові про гуманітарну ситуацію в місті, перебіг робіт із пошуку тіл загиблих, оцінку шкоди, завданої окупантами приватному та комунальному майну, і темпи відновлення міста.

Володимир Зеленський вручив Анатолію Федоруку орден «За мужність» ІІІ ступеня.

Глава держави також поспілкувався з міжнародними та українськими журналістами, які приїхали до Бучі документувати воєнні злочини Росії.

«Для нас дуже важливо, що тут перебувають журналісти. Ми хочемо, щоб ви показали світові, що відбувалося тут, що робили російські військові, що робила Російська Федерація в мирній Україні», – сказав президент, звертаючись до представників ЗМІ.

Як зауважив Зеленський, те, що зробили російські окупанти із цим сучасним містечком, – це геноцид.

«Це військові злочини, і це буде визнано світом як геноцид. Ми знаємо про тисячі вбитих і закатованих людей, з відрубаними кінцівками. Зґвалтовані жінки, вбиті діти. Думаю, що це і є геноцид», – заявив глава держави.

Крім того, президент оглянув дорогу зі знищеною технікою російської армії, а також зруйнований міст через р. Ірпінь на трасі М-06 Київ – Чоп.

Президент зазначив, що частину мосту через річку Ірпінь відремонтують та відкриють за декілька місяців.

Наразі почалася підготовка до будівництва тимчасової переправи. Її відкриють приблизно за два тижні, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, повноцінний рух одним проїздом мосту можна буде запустити вже за два місяці, обома проїздами – за три-чотири місяці.

Володимир Зеленський також відвідав зруйнований міст через р. Ірпінь на трасі Р-30. Тут для зведення тимчасової переправи знадобиться десять днів, а повноцінний ремонт триватиме два-три місяці.

Нагадаємо, нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині.

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