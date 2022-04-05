Зеленський попередив про жорстоку активність окупантів на двох напрямках

Зеленський: Ми знаємо, що окупанти збираються робити на Донбасі та біля Харкова

Президент України зазначив, що завдяки санкціям Росія повернеться в гірша за лихі 90-ті часи

Найближчими днями російські окупанти планують завдати потужних ударів на сході та півдні України. Про це у нічному зверненні 5 квітня сказав президент України Володимир Зеленський.

Зеленський заявив, що Україна готується до оборони на Східному та Південному напрямках. Наразі Росія концентрує там значну кількість військових і техніки.

«Продовжуємо готуватися до ще більш жорстокої активності окупантів на східному та південному напрямках. Ми знаємо, що вони збираються робити на Донбасі. Знаємо, що вони збираються робити біля Харкова, в деяких інших районах держави. Росія концентрує там значну кількість військових і техніки», – зазначив Зеленський.

Він додав, що «ця активність доводить, що застосованих проти Росії санкцій замало. Якщо керівництво Росії не почне реально шукати миру, реально домовлятися про мир, то вони заведуть свою державу в найгірший стан за останні 50 років. Так звані «лихі 90-ті« будуть здаватися ситими і спокійними«.

Нагадаємо, військово-політичним керівництвом Росії розпочато заходи прихованої мобілізації резервістів, з метою приведення військових частин до штатів воєнного часу. Під час здійснення відбору кандидатів перевага надається особам, що вже мають бойовий досвід.

Читайте також: