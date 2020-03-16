Фракція «Слуга народу» збереться на засідання



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Фото: Дзеркало тижня

Засідання буде очне, початок о 19:30

Парламентська фракція «Слуга народу», попри карантинні заходи у зв'язку з пандемією коронавірусу, збереться на очне засідання. Про це повідомило джерело у фракції.

Засідання розпочнеться о 19:30.

«Засідання буде очне. Початок о 19:30», - зазначив співрозмовник агентства.

Раніше перший заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук анонсувала, що в понеділок, 16 березня, відбудеться засідання фракції «Слуга народу» онлайн у зв'язку з карантином через пандемію коронавірусу. За її словами, депутати планували провести засідання по скайпу.

Однак нардеп підкреслювала, що скайп не дає можливості підключати велику кількість людей одночасно, тому парламентарії шукали інше технічне рішення.

У Верховній Раді у зв'язку з пандемією коронавірусу створять робочу групу для напрацювання механізму роботи парламенту дистанційно. Таку заяву зробив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Він заявив про необхідність термінового створення робочої групи.

Підкреслимо також, карантин у Києві через коронавірус розширився і на заклади торгівлі, працювати будуть лише продуктові магазини і аптеки.

Як повідомлялось, завтра РНБО може оголосити надзвичайни стан по всій країні.

Нагадаємо, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.