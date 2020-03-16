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    «Слуги» просять Данілова звільнити його радника Сивоху

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    <span>Сергій Сивохо наразі є радником секретаря РНБО&nbsp;</span> - «Слуги» просять Данілова звільнити його радника Сивоху
    Сергій Сивохо наразі є радником секретаря РНБО 

    Тих, хто не згоден з Сивохою та не хоче нічого чути про «внутрішній конфлікт», набагато більше, - запевняє нардеп

    Деякі нардепи від фракції «Слуга народу» підписалися під депутатським зверненням до секретаря РНБО Олексія Данілова щодо звільнення з посади радника скандального шоу-мена Сергія Сивохо.

    Відповідне депутатське звернення у Facebook оприлюднив депутат від «Слуги народу» Єгор Чернєв.

    «Звернувся з депутатським зверненням до Секретаря РНБО Олексія Данілова з проханням звільнити його радника Сергія Сивоху. Дякую колегам по фракції, які підтримали. Насправді тих, хто не згоден з Сивохою та не хоче нічого чути про «внутрішній конфлікт», набагато більше, але не всі встигли фізично поставити свій підпис», - написав нардеп.

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    Наразі під зверненням «слуги» підписалося іще 18 депутатів.

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    Минулого тижня під час презентації Національної платформи примирення і єдності представники організації «Національний корпус» почали суперечку із радником секретаря РНБО Сергієм Сивохо, а згодом вдарили його у спину, Сивохо впав на підлогу.

    Поліція доставила до відділку 15 осіб. Було відкрито кримінальне провадження.

    Нагадаємо, у четвер, 12 березня, в Херсоні біля будівлі Нацполіції представники Національного корпусу провели пікет з вимогою притягнути до відповідальності позаштатного радника секретаря РНБО Сергія Сивоха.

    Печерський районний суд Києва 13 березня обрав запобіжні заходи трьом затриманим після подій під час презентації Національної платформи примирення і єдності. Юрію Каплі та Сергію Тамаріну – у вигляді особистого зобов’язання. Олександру Демидову – у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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    Верховна Рада РНБО депутат Національний корпус партія Слуга народу радник Сергій Сивохо
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