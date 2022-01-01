Франція частково відмовилася від пластикової упаковки. Що заборонено з 1 січня

Франція хоче повністю припинити використання пластикової тари до 2040 року

У Франції з Нового року набув чинності закон, за яким більшість фруктів і овочів заборонено продавати у пластику і поліетилені, передає BBC.

Зокрема, огірки, лимони та апельсини входять до переліку з 30 видів фруктів і овочів, які заборонено загортати у поліетилен. Причому стосується це як цільних, так і подрібнених овочів і фруктів.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав заборону «справжньою революцією» і сказав, що вона демонструє прагнення країни поступово відмовитися від одноразової пластикової тари до 2040 року.

Понад третину фруктово-овочевої продукції у Франції продається у пластиковій упаковці і поліетилені. На думку уряду країни, заборона може запобігти використанню 1 млрд одиниць пластикових виробів щороку.

Міністерство охорони навколишнього середовища країни заявило, що Франція використовує «безглузду кількість» одноразового пластику і що нова заборона «націлена на скорочення використання одноразового пластику та збільшення його заміни іншими матеріалами, або повторно використаними та переробленими упаковками».

Заборона є частиною багаторічної програми, запровадженої урядом і націлена на поступове зменшення використання пластику в багатьох галузях промисловості. З 2021 року в країні заборонили пластикові соломинки, чашки та столові прибори, а також полістиролові коробки для виносу.

Як відомо, в Україні з 10 грудня введено заборону на використання безплатних пластикових пакетів. Пакети не зникнуть повність, але мають стати платними. Їх мають продавати за ціною від 2 до 3 грн за торбинку.