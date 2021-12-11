Мікропластик від пакетів вже у вашому організмі

Шкода, що до нас доходить усвідомлення очевидного так довго

Вчора нарешті вступив в дію основний етап обмеження обігу пластикових пакетиків

Магазини, крамниці, торгівельні центри тепер можуть видавати безкоштовно ЛИШЕ біорозкладні пакети.

Або надтонкі пакети (товщиною до 15 мікрон) для пакування м’яса, риби та сипучих продуктів. Через рік і такі пакети не будуть безкоштовними і їх мають замінити на біорозкладні.

Іншими словами, целофановий пакетик тепер можна буде купити за гроші: 2-3 гривні за один. Саме цей захід буде змушувати споживача відмовитись від цього зла.

Не популярно? ну-ну!

Безкоштовні пакетики мають свою ціну!

Ми, мов телепні, використовували їх кожен день. Гребли безкоштовно десятками у супермаркетах. А зараз, завдяки нашому тупому споживанню, пакетами усіяні глибини більшості річок.

Можливо, наші діти або онуки вигадають засоби, як той пластик з дна витягти, але поки він там мінімум на 100 років точно.

Наші безкоштовні пакетики продовжують знаходити в шлунках тварин. У дзьобахах птахів. Заплутані на гілках дерев. Забиті у колекторах каналізацій (через це і виникають підтопи у містах, бо дощова вода не може пройти через колектор).

Мікропластик від пакетиків вже і в нашому організмі. Саме так! Він потрапив до нас, через воду, м’ясо, рибу. А як ви хотіли? Щоб усе навколо загадити, а нас це оминуло?

Так не буває. Наслідки цього нам, ще добре аговкнуться в подальшому.

Шкода, що до нас доходить усвідомлення очевидного так довго. Шкода, що ми такі кволі. Бо окрім пакетиків, є ще 99% побутових відходів. Рішення щодо яких досі не прийняті.

Ніби пост про добре, але закінчення песимістичне. Але, друзі, чесно, як є. У плані охорони довкілля, до перемоги нам дуже далеко.

Джерело: блог Єгора Фірсова

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