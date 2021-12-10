Відсьогодні почала діяти заборона на пластикові пакети: кого не стосуватимуться обмеження

Нормативна база для цього нововведення не готова, вважає бізнес-сфера

Відсьогодні, із п'ятниці, 10 грудня 2021 року, в Україні почав діяти закон щодо обмеження використання пластикових пакетів. З цього дня безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів у магазинах буде заборонено. Усі пакети, включаючи і найтонші, повинні продаватися за гроші. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Європейської бізнес-асоціації (ЄБА).

Законодавчі обмеження стосуватимуться лише супермаркетів та магазинів, проте поки не діятимуть на ринках. Через це в Європейській Бізнес Асоціації стурбовані, що вже на першому етапі закладено різні ринкові умови для різних продавців.

Зокрема, в ЄБА вважають несправедливим, що обмеження стосуватимуться лише організованої торгівлі в магазинах, а при цьому стихійна торгівля на ринку поки що не зазнає жодних перепон із використанням пластикових пакетів.

Тому в Асоціації вважають, що, оскільки Україна вирішила йти шляхом поступового скорочення вживання пластику та заборони на нього, то умови мають бути максимально прозорими і рівними для всіх, хто займається торгівлею.

«У зв'язку з цим незмінною залишається позиція Асоціації щодо того, що підхід до заборони обігу пластикових пакетів має бути послідовним та комплексним для всіх сфер виробництва та обігу», – зазначили в асоціації.

Крім того, в інформації від ЄБА йдеться, що зараз бізнес не зовсім розуміє, як здійснювати продаж пластикових пакетів, і за якою ціною вони мають відпускатися.

«Йдеться про відсутність відповідного нормативно-правового акта про встановлення мінімальних роздрібних цін на такі пакети, відсутність чіткої схеми реалізації тонких та надтонких пластикових пакетів на платній основі, відсутність механізму нанесення маркування, що могло би дозволити забезпечити облік та контроль придбання таких пакетів споживачами», – йдеться у повідомленні.

При цьому Мінекономіки підготувало проєкт постанови щодо реалізації пакетів з товстими стінками (товщиною понад 50 мікрометрів), якою встановлено мінімальні роздрібні ціни на такі пакети. Проте досі ця ухвала не затверджена.

Отож незважаючи на те, що торгівля вже відсьогодні має запровадити плату за пластикові пакети, нормативна база для цього нововведення зовсім не готова. Та й покупці навряд чи сприймуть це нововведення із захопленням. Роздрібні торговці побоюються, що велика частина покупців перейдуть скуповуватися на ринок, де поки що не треба буде платити за пакети.

Нагадаємо, в українських магазинах з 10 грудня 2021 року одноразові пластикові пакети стануть платними. Їх продаватимуть за ціною від 2 до 3 гривень за торбинку.

Як відомо, у червні президент України Володимир Зеленський підписав закон про обмеження обігу пластикових пакетів в Україні.

Міністр охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський в інтерв’ю «Главкому» розповів, чим Україні може бути корисний досвід африканських країн щодо заборони пластикових пакетів.