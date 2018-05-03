Франція і Німеччина висловили претензії до проекту бюджету ЄС на 2021-2027 роки

Проект Єврокомісії викликав багато питань і заперечень

Після публікації проекту бюджету ЄС на 2021-2027 роки Берлін і Париж висловили власні претензії до документу Єврокомісії. Про це повідомляє видання EU Observer. Так очільники МЗС і Міністерства фінансів ФРН у спільній заяві закликали до справедливого розподілу фінансового навантаження між всіма країнами ЄС, при цьому підтверджуючи готовність



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Єврокомісія представила новий бюджет ЄС на 2021-2027 роки

Проект Єврокомісії викликав багато питань і заперечень

Після публікації проекту бюджету ЄС на 2021-2027 роки Берлін і Париж висловили власні претензії до документу Єврокомісії. Про це повідомляє видання EU Observer.

Так очільники МЗС і Міністерства фінансів ФРН у спільній заяві закликали до справедливого розподілу фінансового навантаження між всіма країнами ЄС, при цьому підтверджуючи готовність посилити ЄС. Берлін не влаштовує те, що в новому бюджеті внесок ФРН збільшиться на 10 млрд. євро кожного року. ФРН і на сьогодні є найбільшим фінансовим донором загальноєвропейських фондів, паралель із цим виступаючи проти поглиблення фінансової інтеграції в ЄС на основі створення фонду гарантування вкладів. Із таким підходом ФРН погоджуються Данія, Нідерланди і Швеція. Так Копенгаген налаштований на зменшення так званих «Фондів згуртування», які ідуть на фінансування бідніших східних членів ЄС. Загалом же новий бюджет передбачає збільшення витрат на 192 млрд. євро до 1,3 трлн.

Не зважаючи на збільшення бюджету і збільшення витрат на безпеку зовнішніх кордонів, міграційну політику, оборону, освіту і інновації, в 2021-2027 роках передбачається зменшити витрати на допомогу фермерам на 5% і заморозити розміри субсидій для фермерів на рівні 60 тисяч євро. Проти цього виступив Париж як найбільший бенефіціант спільної сільськогосподарської політики. Дану критику підтримала і Ірландія. На думку двох країн відповідна допомога є захистом від інфляції.

Скорочення фінансування у рамках «Фондів згуртування» має становити до 5% відповідно до пропозицій Єврокомісії. Це може коштувати Польщі як найбільшому бенефіціанту до 10 млрд. євро на рік. Проте польські депутати не висловили особливого занепокоєння внаслідок запропонованих змін.