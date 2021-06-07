Франція відкрила кордони для туристів

Уряд Франції поділив країни світу на три зони

Франція відкриває свої кордони для міжнародного туризму з 9 червня.

Для вакцинованих мешканців Європейського Союзу скасовується ПЛР-тест, а вакциновані туристи з більшості країн, зокрема і з України, зможуть потрапити до Франції за умови наявності ПЛР-тесту.

Відомо, що уряд Франції поділив країни світу на три зони.

Зелена

Дозволено в’їзд для вакцинованих туристів без обмежень. У цю зону увійшли європейські та ще сім країн — Австралія, Південна Корея, Ізраїль, Японія, Ліван, Нова Зеландія та Сінгапур.

Помаранчева

Дозволено в’їзд для вакцинованих туристів за умови наявності ПЛР-тесту зробленого не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону або негативного тесту на антиген зробленого не більше 48 годин. Громадяни, що не отримали щеплення, проходитимуть антиген тест по прибуттю та перебуватимуть на самоізоляції. У цю зону потрапили більшість країн світу, зокрема Україна.

Червона

Дозволено в’їзд за поважних причин та за наявності негативного ПЛР-тесту або тесту на антиген зробленого не більш ніж за 48 годин, обов’язковою самоізоляцією на сім днів для вакцинованих осіб та десять днів для осіб, які не проходили вакцинацію. Сюди віднесли 16 країн — Аргентину, Бахрейн, Бангладеш, Болівію, Бразилію, Чилі, Колумбію, Коста-Рику, Індію, Непал, Пакистан, Шрі-Ланку, Суринам, Туреччину, Уругвай, ПАР.

Вакцинованими вважаються ті, хто отримав щеплення препаратами, які визнає Європейське агентство із лікарських засобів.

Додамо, що незабаром стартує сезон відпусток, відповідно українці все частіше обирають вітчизняні курорти як місце проведення відпустки, про що свідчить опитування.

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