В Україні від Covid-19 одужало втричі більше людей, ніж захворіло

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ та Миколаївській області

В Україні виявили 535 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень виявили в Києві, Миколаївській та Київській областях. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

За добу госпіталізували 601 особу, померли 33 людини, а одужали 1 743 особи.

Вчора протестували:

методом ПЛР – 10 723 осіб,

методом ІФА – 1 356 осіб,

експрес-тестами – 5 512 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Миколаївській (78), Київській (52), Дніпропетровській (47) та Рівненській (42) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли 2 215 052 особи;

одужала 2 094 971 особа;

померли 51 215 пацієнтів.

Тим часом, паперовий сертифікат про щеплення, який отримуватимуть українці до введення паспортів вакцинації (так званих Covid-паспортів), приймають кілька країн. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. «Цифровий Covid-сертифікат від липня буде синхронізований з сертифікатом Євросоюзу: його будуть визнавати органи влади країн Євросоюзу. Але ми не хочемо чекати аж до липня. Я розпочав роботу з деякими сусідніми країнами про визнання письмових сертифікатів. Ми зараз домовилися про це з Угорщиною, Молдовою, Грузією. Туреччина готова укладати таку угоду», – розповів Кулеба.

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