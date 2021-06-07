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    В Україні від Covid-19 одужало втричі більше людей, ніж захворіло

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    За добу госпіталізували 601 особу, померли 33 людини - В Україні від Covid-19 одужало втричі більше людей, ніж захворіло
    За добу госпіталізували 601 особу, померли 33 людини
    Фото: з відкритих джерел

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ та Миколаївській області

    В Україні виявили 535 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень виявили в Києві, Миколаївській та Київській областях. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    За добу госпіталізували 601 особу, померли 33 людини, а одужали 1 743 особи.

    Вчора протестували:

    • методом ПЛР – 10 723 осіб,
    • методом ІФА – 1 356 осіб,
    • експрес-тестами – 5 512 осіб.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Миколаївській (78), Київській (52), Дніпропетровській (47) та Рівненській (42) областях.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіли 2 215 052 особи;
    • одужала 2 094 971 особа;
    • померли 51 215 пацієнтів.

    Тим часом, паперовий сертифікат про щеплення, який отримуватимуть українці до введення паспортів вакцинації (так званих Covid-паспортів), приймають кілька країн. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. «Цифровий Covid-сертифікат від липня буде синхронізований з сертифікатом Євросоюзу: його будуть визнавати органи влади країн Євросоюзу. Але ми не хочемо чекати аж до липня. Я розпочав роботу з деякими сусідніми країнами про визнання письмових сертифікатів. Ми зараз домовилися про це з Угорщиною, Молдовою, Грузією. Туреччина готова укладати таку угоду», – розповів Кулеба.

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    Теги: українці щеплення вакцинація Дмитро Кулеба коронавірус
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    В Україні від Covid-19 одужало втричі більше людей, ніж захворіло