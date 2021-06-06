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    На Сардинії туристів штрафуватимуть за крадіжки піску з пляжу

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    Особливість піску на острові Сардинія в його білому кольорі - На Сардинії туристів штрафуватимуть за крадіжки піску з пляжу
    Особливість піску на острові Сардинія в його білому кольорі
    Фото: Getty Images

    Максимальний штраф – 3 тисячі євро

    На острові Сардинія ввели штрафні санкції для туристів, які крастимуть пісок з пляжу та намагатимуться вивезти його. Максимальний штраф – 3 тисячі євро. Про це повідомляє BBC.

    Десятки туристів найближчим часом отримають штрафи за те, що вивозили мушлі та пісок з пляжу італійського острова.

    Наразі відкрито адміністративні провадження щодо 41 туриста. Вони намагались вивезти майже 100 кг пляжного піску.

    Особливість піску на острові в його білому кольорі. Його категорично заборонено вивозити за межі острову через природню унікальність. Цікаво, що пісок намагались вивезти не тільки іноземці, а й самі італійці.

    Всі туристи сказали, що хотіли вивезти пісок в якості унікального сувеніра. Вони кажуть, що не знали про заборону на торгівлю мушлями та піском, яка діє на острові ще з 2017 року.

    В поліції повідомили, що в багатьох туристів пісок знаходили, коли сканували багаж в аеропорту. Однак, комусь все ж вдалось вивезти пісок, після чого його намагалися продати на різних онлайн-платформах.

    З початку 2021 року туристів, які намагалися вивезти пісок, оштрафували на 13 тисяч євро. Тепер розмір штрафу підвищили.

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    Теги: санкції Італія іноземці туризм штраф карантин
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    На Сардинії туристів штрафуватимуть за крадіжки піску з пляжу