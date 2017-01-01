Французька компанія показала катер, що здатний пересуватися на суші

Новий катер, розроблений спеціально для правоохоронних структур і військових

Французька компанія Iguana Yachts на виставці засобів безпеки Milipol в Парижі представила катер-всюдихід Iguana 31, пише bmpd. Новий катер, розроблений спеціально для правоохоронних структур і військових, здатний плавно пересуватися по воді, виходити на сушу і навіть використовуватися в якості всюдихода. Іноді військовим і поліції доводиться



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Новий катер, розроблений спеціально для правоохоронних структур і військових

Французька компанія Iguana Yachts на виставці засобів безпеки Milipol в Парижі представила катер-всюдихід Iguana 31, пише bmpd. Новий катер, розроблений спеціально для правоохоронних структур і військових, здатний плавно пересуватися по воді, виходити на сушу і навіть використовуватися в якості всюдихода.

Іноді військовим і поліції доводиться діяти по черзі на суші і на воді. Для цього зазвичай використовуються амфібійні машини - автомобілі, здатні на невеликій швидкості пересуватися по воді. Такі машини, хоча і можуть плавати, проте знаходитися довгий час у воді не здатні.

Катер-всюдихід Iguana 31 виконаний саме на базі катери, а не автомобіля. Він має в довжину 9,2 метра і обладнаний двигуном потужністю 300 кінських сил. Відмінною особливістю катера є гусениці, перед виходом на сушу висунуті з днища по правому і лівому борту.

Катер здатний пересуватися по воді зі швидкістю до 45 вузлів (83 кілометри в годину), а по суші - до 11 кілометрів на годину. Iguana 31 оснащений паливним баком об'ємом 270 літрів. Повної заправки бака вистачить на 185 кілометрів шляху по воді. Катер-амфібія здатний перевозити людей і вантажі масою до 800 кілограмів.

Раніше Iguana Yachts вже випускала подібні катера - менші версії Iguana 29. Вони пропонувалися для приватного використання.

Джерело: N+1