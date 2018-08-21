Французька компанія Total вийшла із газового проекту в Ірані



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Угода 2016 року передбачала інвестиції в 2 млрд. доларів для буріння

Французька енергетична компанія Total вийшла із проекту щодо видобування газу в Ірані. Відповідна домовленість була підписала в 2016 році і передбачала інвестиції на рівні 2 млрд. доларів на розробку родовищ в районі Південний Парс. Про це повідомляє ресурс EU Observer.

Проте вже в травні 2018 року Total заявляла про те, що вийде із відповідного проекту щодо розробки газових родовищ, якщо не отримає згоди США на подальшу роботу. Відповідне рішення про вихід було прийнято на фоні запровадження адміністрацією Дональда Трампа перших санкцій щодо Ірану, які мають посилитися в листопаді 2018 року і стосуватися саме енергетичного сектору.

На фоні рішення компанії Total Тегеран вкотре повторив тезу про те, що країни ЄС мають прискорити зусилля, які спрямовані на збереження угоди 2015 року щодо іранської ядерної програми.