Французькі протестувальники отримали умовні терміни та штрафи за пошкодження Тріумфальної арки

Загалом пошкодження памʼятника оцінили в 1,2 млн євро

Паризький суд виніс вирок щодо учасників акцій протесту у столиці Франції три роки тому, під час яких постраждав і символ міста. Як повідомляє Le Parisien, декількох осіб, обвинувачених у протиправному проникненні, пошкодженні та розграбуванні французького національного монументу – Тріумфальної арки – під час протестів «жовтих жилетів» у 2018 році засуджено до умовного ув'язнення та штрафів

Обвинувальні вироки отримали загалом вісім осіб. Лише один був засуджений до восьми місяців ув'язнення умовно. Решта були оштрафовані на сотню євро та отримали 70 годин виправних робіт.

Голова суду назвала ці вироки «символічними». При цьому організаторів актів вандалізму відносно Тріумфальної арки слідству до суду притягнути не вдалося.

Йдеться про події 1 грудня 2018 року, коли у Парижі та інших містах Франції пройшла третя хвиля масових акцій протестів так званих жовтих жилетів.

У той день у французькій столиці від вандалів, які були у лавах протестувальників, особливо постраждала Тріумфальна арка. Були зіпсовані предмети всередині монументу, а також художні елементи оздоблення зовні.

Загалом правоохоронці затримали тоді більше 400 осіб, які агресивно поводилися навколо Тріумфальної арки.

Центр національних пам’ятників, який виступив цивільним позивачем у процесі, оцінив збитки, завдані вандалами Тріумфальній арці, в 1,2 млн євро.

Рух «жовтих жилетів» розпочався у Франції в листопаді 2018 року. Протести були спричинені підвищенням тарифів на автомобільне паливо, а також введенням обмеження швидкості на провінційних дорогах до 80 км/год. Згодом кількість вимог до влади зросла.

Як повідомлялося раніше, партія «Жовтий альянс» провалилася на виборах у Європейський парламент у Франції. «Жовтий альянс», що представляє протестний рух «жовтих жилетів», отримав підтримку лише 0,54% виборців.