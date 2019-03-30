«Жовті жилети» готуються до 20-ї акції протесту попри заборони влади



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Маніфестації заплановані в Парижі, Бордо, Тулузі, Ліоні, Авіньйоні і в низці інших міст

Жителі Франції мають намір у суботу взяти участь у черговій акції протесту руху «жовтих жилетів», повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на французькі ЗМІ.

Маніфестації заплановані в Парижі, Бордо, Тулузі, Ліоні, Авіньйоні і в низці інших міст. Суботні протести стануть вже 20-ю акцією «жовтих жилетів».

Французька влада після недавніх випадків заворушень і погромів на акціях «жовтих жилетів» ввела заборону на проведення демонстрацій в окремих районах великих міст. Так, наприклад, протестуючим у Парижі не дозволять вийти в суботу на Єлисейські поля. У Тулузі заборонили «жовтим жилетам» збиратися на одній з центральних площ міста - Капітолійської площі. Подібні обмеження на проведення акцій у центрі міста введені також у Руані.

Перші масштабні акції протесту проти підвищення цін на пальне почали проходити у Франції в середині листопада 2018 року. Акції організовувалися рухом «жовтих жилетів», основну частину якого складали незадоволені автомобілісти. Вибір такої назви пов'язаний із тим, що учасники протесту надягали світловідбиваючі жилети жовтого кольору, які зберігаються в машинах у всіх водіїв.

Основною метою акцій було вираження протесту проти планів щодо підвищення податку на бензин, проте з часом перелік претензій протестуючих значно розширився.

Рух не пов'язаний з якою б то не було політичної партією, не координується з профспілками. У нього немає чіткої ієрархії: багато вказівок демонстранти отримують від однодумців через соцмережі.

Спочатку акції носили мирний характер, але поступово до автомобілістів стали приєднуватися добре згуртовані і організовані групи правих і лівих радикалів. Протестуючі висловлювали невдоволення політикою уряду в цілому.

Пік протестного руху у Франції припав на 1 грудня минулого року, коли сотні тисяч людей взяли участь у демонстраціях. У Парижі були зафіксовані масштабні заворушення.

Після серії цих погромів влада країни пішла на поступки. Макрон оголосив про рішення не підвищувати податок на пальне. Крім того, він повідомив про низку соціально-економічних заходів, спрямованих на найбільш незахищені верстви населення. Зокрема, було вирішено підвищити на 100 євро щомісячний мінімальний розмір оплати праці.

«Жовті жилети» в більшості своїй залишилися незадоволені цими заходами і продовжили по суботах виходити на вулиці на знак протесту, однак акції були вже менш масовими. Минулої суботи, 23 березня, правоохоронці затримали щонайменше 31 особу в місцях, де були оголошені збори «жовтих жилетів».