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    У світі

    «Жовті жилети» провалилися на виборах до Європарламент у Франції

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    &laquo;Жовтий альянс&raquo;, що представляє протестний рух &laquo;жовтих жилетів&raquo;, отримав підтримку лише 0,54% виборців - «Жовті жилети» провалилися на виборах до Європарламент у Франції
    «Жовтий альянс», що представляє протестний рух «жовтих жилетів», отримав підтримку лише 0,54% виборців

    Загалом від Франції в Європарламент пройшли представники шести політичних сил

    Партія «Жовтий альянс» провалилася на виборах у Європейський парламент у Франції. Про це повідомляє Укрінформ.

    «Жовтий альянс», що представляє протестний рух «жовтих жилетів», отримав підтримку лише 0,54% виборців.

    Перемогу на виборах здобула партія «Національне об'єднання» (23,31%) на чолі з Марін Ле Пен. 22,41% голосів отримала ліберальна коаліція «Ренесанс», де провідною є партія президента Еммануеля Макрона «Республіка, вперед».

    Як заявила Ле Пен, прогнозований її партії результат «підтверджує новий поділ між націоналістами та глобалістами» у Франції та за її межами.

    Також вона закликала президента Еммануеля Макрона розпустити парламент країни.

    Загалом від Франції в Європарламент пройшли представники шести політичних сил.

    До слова, колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі обраний членом Європарламенту.

    Як повідомлялося, глава МЗС України Павло Клімкін запевнив, що у новому складі Європарламенту переважають друзі України.

    Напередодні на виборах до Європарламенту оголошено остаточні результати.  Найбільші партійні сім'ї у Європарламенті - Європейська народна партія (ЄНП) та Прогресивний альянс соціалістів і демократів - уперше втрачають більшість за попередніми даними виборів у 28 країнах ЄС.

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