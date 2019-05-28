«Жовті жилети» провалилися на виборах до Європарламент у Франції



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«Жовтий альянс», що представляє протестний рух «жовтих жилетів», отримав підтримку лише 0,54% виборців

Загалом від Франції в Європарламент пройшли представники шести політичних сил

Партія «Жовтий альянс» провалилася на виборах у Європейський парламент у Франції. Про це повідомляє Укрінформ.

«Жовтий альянс», що представляє протестний рух «жовтих жилетів», отримав підтримку лише 0,54% виборців.

Перемогу на виборах здобула партія «Національне об'єднання» (23,31%) на чолі з Марін Ле Пен. 22,41% голосів отримала ліберальна коаліція «Ренесанс», де провідною є партія президента Еммануеля Макрона «Республіка, вперед».

Як заявила Ле Пен, прогнозований її партії результат «підтверджує новий поділ між націоналістами та глобалістами» у Франції та за її межами.

Також вона закликала президента Еммануеля Макрона розпустити парламент країни.

Загалом від Франції в Європарламент пройшли представники шести політичних сил.

До слова, колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі обраний членом Європарламенту.

Як повідомлялося, глава МЗС України Павло Клімкін запевнив, що у новому складі Європарламенту переважають друзі України.

Напередодні на виборах до Європарламенту оголошено остаточні результати. Найбільші партійні сім'ї у Європарламенті - Європейська народна партія (ЄНП) та Прогресивний альянс соціалістів і демократів - уперше втрачають більшість за попередніми даними виборів у 28 країнах ЄС.