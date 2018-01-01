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    Французьким водіям повністю заборонили користуватися телефоном

    Заборона не розповсюджується на використання функції гучного зв’язку
    Влада Франції заборонила водіям використовувати мобільний телефон в машині, яка стоїть. Про це повідомляє видання The Local. Відзначається, що заборона поширюється також на ситуації, коли машина стоїть на узбіччі або включені аварійні вогні. Фактично, водіїв у Франції можуть оштрафувати за використання мобільного телефону в будь-який момент, крім
    • Сьогодні, 14:01
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    Заборона не розповсюджується на використання функції гучного зв’язку

    Влада Франції заборонила водіям використовувати мобільний телефон в машині, яка стоїть. Про це повідомляє видання The Local.

    Відзначається, що заборона поширюється також на ситуації, коли машина стоїть на узбіччі або включені аварійні вогні.

    Фактично, водіїв у Франції можуть оштрафувати за використання мобільного телефону в будь-який момент, крім випадків, коли машина стоїть на спеціальних паркувальних майданчиках, включаючи автостоянки і приватні під'їзні дороги.

    За порушення цього правила, водії отримають штраф € 135 (4700 грн).

    дороги телефон штраф
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