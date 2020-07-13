Проблему питтєвої води у Маріуполі буде вирішено з допомогою Франції



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Сьогодні, 13 липня, було підписано фінансову угоду між Міністерством фінансів України та містом Маріуполь. Віце-прем'єр-міністр України-Міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, Міністр фінансів України Сергій Марченко, Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен та Голова Маріупольської міської ради Вадим Бойченко офіційно заявили про початок реалізації проекту будівництва заводу з виробництва питної води у Маріуполі.

Проект дозволить забезпечити мешканців Маріуполя стабільним водопостачанням і якісної питною водою, що відповідає міжнародним стандартам (норми ЄС та ВООЗ). Про це зазначив віцепрем‘єр-міністр України-Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков йдеться на сайті Міністерства.

«Мова йде про забезпечення питною водою мешканців міста Маріуполя. Сьогодні вода, яку вони отримують з сіверсько-донецького каналу, перевищує в рази кількість дозволених вміщень, які є в питній воді. Завдяки допомозі Франції, ми отримуємо фінансування для проведення необхідних досліджувальних робіт і розробку відповідного плану та забезпечення питною водою міста Маріуполь» – наголосив Олексій Резніков.

Цей проект повністю фінансується Францією (державне казначейство Франції) шляхом надання пільгового кредиту, сума якого сягає 64 млн євро. Кредит надається на строк 30 років, відсоткова ставка складає 0,08% річних, а пільговий період становить 10 років. Перший етап проекту розпочнеться в липні-серпні 2020 року і реалізовуватиметься інжиніринговою компанією BETEN INTERNATIONAL, що підготує техніко-економічне обґрунтування, а також розробить Генеральний план з удосконалення системи водопостачання та водовідведення міста до 2040 року. Етап проектування та будівництва заводу з виробництва питної води розпочнеться через рік, щоб запустити завод у роботу у 2023-2024 роках.

Нагадаємо, на столичних Березняках стався прорив труби. Стовп води досягав дев’ятого поверху багатоповерхівки.