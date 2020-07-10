У Криму немає проблем з водою для населення, - Данілов
Крим забезпечений питною водою на 100%, зазначив секретар РНБО
В анексованому Росією Криму достатньо води для того, щоб нею користувалося населення.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі програми «Право на владу».
«Те, що там немає води для промисловості — це вже інше питання. Позиція досить проста, коли там буде українська промисловість, коли там буде Україна — там обов'язково буду українська вода», — зазначив він.
Після російської окупації Крим змушений обходитися запасами місцевих водоймищ. Однак з початку року вони зміліли до критичного мінімуму.
Нагадаємо, аналітики американського центру The Jamestown Foundation заявили, що потенційною причиною для чергового вторгнення Росії в Україну може стати критична ситуація з водопостачанням у Криму.
Західні експерти вважають: посуха і відсутність альтернативних варіантів забезпечення водою окупованого півострова може підштовхнути Путіна до спроби прорватися вглиб материкової України.