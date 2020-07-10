МОЗ рекомендує закрити пляжі у Києві та п’яти областях



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Медики не рекомендують купатися на пляжах, де знайшли кишкову паличку

Проби води з пляжів показали перевищений індекс кишкової палички

Міністерство охорони здоров'я зафіксувало відхилення показників якості води на деяких пляжах по всій Україні. Зокрема рекомендують закрити пляжі у Києві, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.

Так, у Донецькій області на міському пляжі у районі готелю «Турист» у Маріуполі виявили кишкову паличку. У пробах води з громадського пляжу смт Ялта виявили бактерію v. Parahaemolуtісus, яка може спричиняти шлункові захворювання.

У Запорізькій області кишкову паличку виявили на пляжі «Центральний — ліва сторона» у Запоріжжі, на міському пляжі «Сонячний» в Енергодарі, а на пляжі «Правий берег»у Запоріжжі вода не відповідає хімічним показникам.

У Миколаївській області кишкову паличку знайшли у морської води на міському пляжі «Чайка» і пляжі «Прибій» у Миколаєві та на пляжі «Стрілка», а також на пляжі у Первомайську.

В Одеській області кишкову паличку виявили на одеських пляжах «Аркадія», «Дельфін», 13 і 16 станції Великого Фонтану.

У Херсонській області кишкову паличку знайшли на пляжі в Новій Каховці.

У Києві кишкова паличка на пляжі «Пуща-Водиця», а пляжі «Вербний», «Пуща-Водиця»/5–7 лінія/на р. Горенка не відповідають якості за хімічними показниками.

Біля цих пляжів рекомендують встановити щити про заборону купання. Проби води експерти досліджували з 19 по 25 червня.

Загалом у цьому сезоні МОЗ спостерігає за якістю води на 178 пляжах.

Зазначимо, що 9 липня стало відомо, що на 12 пляжах Києва знайшли кишкову паличку.

І вже сьогодні, 10 липня, на всіх столичних пляжах купатись у найближчі 3-4 дні не рекомендують. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації з посиланням на КП «Плесо».

«Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві повідомило про результати санітарно-мікробіологічних і санітарно-хімічних досліджень проб води в місцях масового відпочинку на водних об’єктах столиці, де виявлено відхилення від вимог. Зокрема перевищено індекс лактопозитивної кишкової палички», - йдеться у повідомленні.

Як зауважили в комунальному підприємстві, ситуацію спричинили сильні дощі в останні дні.

«Під час таких опадів у водоймах всього світу спостерігаються подібні показники води. На повернення показників до нормативних потрібно 3-4 дні. Тоді обмеження буде знято», - пояснили у «Плесо».

Директор з розвитку зон рекреації КП «Плесо» Костянтин Пігуля зазначив, що це не є забрудненням. Таким можна вважати лише потрапляння до води патогенних речовин (нафти, хімікатів тощо). Протягом 3-х днів фахівці КП «Плесо» проведуть додаткові аналізи води. Вже замовлено повторне хлорування водогінної системи пляжів. Для попередження про ситуацію відвідувачів пляжів, на їх територіях встановлено жовті прапорці.

У «Плесо» нагадали, що жовтий прапор означає «не рекомендуємо купатися», зелений – «купання дозволено», червоний – «купатись заборонено!».



