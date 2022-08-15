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Франція оновила правила для українців: що потрібно знати біженцям

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Франція оновила правила для українців: що потрібно знати біженцям
Запит на продовження посвідки на проживання повинен бути поданий в термін від трьох тижнів до трьох днів до закінчення терміну його дії
фото: chance4traveller

Українці зобов'язані поновитися у статусі біженців через півроку після отримання дозволу

Українці, які втекли від війни у Франції і отримали статус тимчасового захисту з позначкою «бенефіціар тимчасового захисту», зобов'язані поновитися в цьому статусі через півроку після отримання дозволу. Тільки тоді вони зможуть знову отримувати всі належні їм виплати і користуватися пільгами. Про це повідомляє VisitUkraine.today.

Щоб оновити свій статус захисту у Франції, треба звернутися в префектуру департаменту за місцем проживання. Звертатися в префектуру, яка видала перший документ на проживання, не є обов'язковим.

«Запит на продовження посвідки на проживання повинен бути поданий в термін від трьох тижнів до трьох днів до закінчення терміну його дії. Звертатися раніше трьох тижнів не варто, тому що префектура просто не розгляне ваш запит», – йдеться у публікації.

До місцевих органів влади треба взяти з собою такі документи:

  • документи, які підтверджують ваш цивільний статус і ваше громадянство і стару версію документа про тимчасовий захист;
  • документальне підтвердження адреси, яке має дату не пізніше трьох місяців. Якщо ви орендуєте житло не самі, вам знадобиться Attestation d'hébergement;
  • документ, який підтверджує зміну вашої соціальної ситуації (наприклад, трудовий договір);
  • документи на ваших дітей (якщо є).

Паралельно з відновленням посвідки на проживання, префектура надасть вам форму. Її потім потрібно відправити електронною поштою або поштовим листом в територіальну дирекцію французького Управління імміграції та інтеграції (OFII).

При відправці документів звичайною поштою необхідно вказати на конверті Renouvellement ADA Ukraine. «До заповненої форми з датою і підписом потрібно додати копії нових свідоцтв на тимчасове проживання всіх повнолітніх членів сім'ї та копії підтверджуючих документів для всіх ресурсів/коштів, отриманих після прибуття до Франції (якщо такі були). Неповні досьє оброблені не будуть. Якщо ви не відправите зазначену форму з підтверджуючими документами в OFII, ваші виплати будуть перервані», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Французький дипломат розсудив, хто більше допомагає Україні: Париж чи Лондон.

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Теги: війна біженці Франція

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